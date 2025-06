Lo Slalom dei Trulli fa 13: presentata l’edizione 2025 della spettacolare gara tra Monopoli e Alberobello

BARI – Tutto pronto per la, appuntamento di punta del, che si disputeràsulla suggestiva Strada Provinciale 113, tra Monopoli e Alberobello. La presentazione ufficiale si è svolta oggi nella sede dell’, alla presenza del presidentee del direttore

Una gara tra motori, bellezza e impegno sociale

Organizzato da Automobile Club Bari Bat e Basilicata Motorsport, lo Slalom dei Trulli è molto più di una competizione: è uno degli eventi simbolo della Regione Puglia – European Region of Sport 2026 e per il terzo anno consecutivo è legato alla campagna nazionale “Allenati contro la violenza”, che promuove lo sport come strumento educativo e di sensibilizzazione sociale.

“Un appuntamento imperdibile”, ha dichiarato Francesco Ranieri. “La nostra panoramica si trasforma ogni anno in un palcoscenico straordinario. Lavoriamo per offrire una gara emozionante, ma anche sicura e accogliente, valorizzando il nostro territorio attraverso la passione per i motori”.

Iscrizioni aperte fino al 2 luglio

Le iscrizioni restano aperte fino alle ore 12:00 di mercoledì 2 luglio, con già numerosi concorrenti pronti a sfidarsi sul tracciato barese. Dopo la recente gara di Agro Ericino, questa sarà la quinta tappa del Campionato Italiano, e segna un passaggio cruciale verso il titolo: con i giochi ancora aperti, ogni manche può fare la differenza.

Maria Grazia De Renzo ha anticipato un possibile nuovo capitolo dell’appassionante duello tra Salvatore Venanzio, campione in carica e detentore del record del percorso, e Emanuele Schillace, secondo in classifica e deciso a prendersi la sua rivincita. “Un evento che coinvolge circa sessanta commissari di percorso, con una significativa presenza femminile – ha sottolineato – a garanzia di sicurezza e regolarità”.

Un tracciato che è leggenda

Il percorso di gara, lungo 3.600 metri, è tra i più affascinanti e impegnativi del circuito tricolore. Prevede 17 barriere di rallentamento, una pendenza media del 5,33% e un dislivello di 158 metri tra partenza e arrivo. La corsa si snoderà lungo la Strada Provinciale 113, chiusa al traffico dalle ore 7:00 di domenica 6 luglio fino al termine della competizione.

Programma ufficiale

Sabato 5 luglio 15:00 – 20:00: verifiche sportive e tecniche presso Block Shaft – Zona Industriale di Monopoli 09:00 – 15:00: sessione aggiuntiva di verifica unica

Domenica 6 luglio 08:30: briefing con il Direttore di Gara Carmine Capezzera 09:00: salita di ricognizione in assetto da gara A seguire: tre manche cronometrate valide per l’assegnazione della vittoria



Attesi i protagonisti del Campionato Italiano

In pole position ci sarà sicuramente Salvatore Venanzio, vincitore delle edizioni 2022 e 2024, ma occhi puntati anche su Emanuele Schillace e su tanti altri talenti che si daranno battaglia lungo le curve del tracciato pugliese.

Per aggiornamenti, classifiche e programma dettagliato:

👉 www.slalomdeitrulli.com