Musica, Parco Gondar festeggia 18 anni con 250 artisti: a Gallipoli dal 12 luglio al 31 agosto

GALLIPOLI (LE) - Raffo Parco Gondar, il più grande e innovativo parco eventi polifunzionale in Italia e una delle principali mete dei giovani europei, compie 18 anni e festeggia a Gallipoli l'apertura ufficiale della stagione di feste e concerti in programma dal 12 luglio al 31 agosto.





Con 7 palchi, 30 serate, 250 artisti ospiti, Raffo Parco Gondar, tra pineta e mare, si conferma una delle arene per l’intrattenimento più versatili e simboliche del Mediterraneo. Cinquantamila metriquadri di spazi aperti, capaci di accogliere migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero, grazie a una line up di eventi che abbraccia musica, arte urbana, cultura, sport, e street food d’eccellenza, con il suo palcoscenico diffuso in un mix esplosivo di generi musicali, dove artisti e appassionati si incontrano per celebrare l’estate promuovendo inclusione, diversità, innovazione e partecipazione.





Tra gli ospiti più attesi i protagonisti dell’estate 2025: il 9 agosto il ritorno in Italia del duo elettrico vincitore di 6 grammy THE CHEMICAL BROTERS, 11 agosto ANNA, 4 agosto SFERA EBBASTA, 13 luglio GUÈ e ROSE VILLAIN, 20 luglio KID YUGI con PAPA V e NERISSIMA SERPE; 14 agosto BABY GANG e EMIS KILLA e il 16 agosto LUCHÈ.





E ancora tutti gli artisti in vetta alla scena elettronica: FANTASM, INDIRA PAGANOTTO, LUCA AGNELLI, STELLA BOSSI, I HATE MODELS, 999999999. A portare i ritmi urban nella vibrante estate di Gallipoli saranno KIBBA e LIRICO EN LA CASA.





Nel clima di WeAreinPuglia, Parco Gondar "è oggi un hub culturale, gestionale e ambientale il cui risultato è un ecosistema urbano, vivo e inclusivo, dove Gallipoli non è solo meta, ma un laboratorio permanente di crescita economica. Parco Gondar in 18 anni ha inciso in modo significativo sulla crescita del turismo a Gallipoli e nel Salento, evidenzia il presidente di Federalberghi Lecce Raffaele De Santis. Un vero motore di sviluppo capace di creare valore per tutto il comparto ricettivo e per l’intero indotto del territorio. È così che Gallipoli supera il sold out di agosto confermando ottime presenze anche a luglio".





Gondar eighteen ospiterà inoltre molti eventi speciali: il 18 e il 19 luglio i main events della sesta edizione del Fish And Gin Festival, che coniuga musica ed enogastronomia ospitando Cristina D’Avena feat. Gem Boy, Antonio Castrignanò e Sud Sound System; il 30 luglio per appassionati di comics, cosplay e cultura pop giapponese con Mai Dire Goku la cartoon live experience più grande d’Italia e la prima edizione di Gallipolicon, evento Comix con gare di cosplay, doppiatori celebri, disegnatori, makeup area, customized car e tanto altro; il 6 agosto Voglio tornare negli anni ’90 serata spettacolare interamente dedicata alla musica ballata tra coriandoli e stelle filanti; il 12 agosto Teenage Dream, la festa anni 2000 che fa rivivere l’adolescenza, pronta a far cantare di nuovo a squarciagola il Salento; il 20 agosto La Notte dei Format: La Vita a 30 anni - We Love 2000 - Spaghetti Pop, maratona di format goliardici e ironici, un’esplosione di hit dance-pop con spettacolari coreografie; ogni settimana l’appuntamento con Kawabonga XXL Extreme, il resident party del Raffo Parco Gondar fatto di musica, performance e costumi esilaranti.





E infine spazio allo sport il 30 e 31 agosto con la quarta edizione dell’Apulia Sport Convention, la prima grande Convention dello Sport e del Fitness del Sud Italia, fitta di appuntamenti: sin dalle prime ore del mattino, trainer, istruttori e palestre si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni.





In collaborazione con Parco Gondar, da due anni in qualità di naming partner dell’area eventi, RAFFO rinnova la sua presenza con una partecipazione fortemente distintiva: "Siamo al secondo anno di collaborazione con Parco Gondar, punto di riferimento del panorama turistico e sociale sul territorio pugliese. Birra Raffo, nata a Taranto, ha da sempre un legame profondo con la sua terra, celebrandone lo spirito, l’ironia e la capacità di affrontare la vita con positività, valori che abbiamo ritrovato anche in questo partner” dichiara Viviana Manera – Direttrice Marketing Birra Peroni. “Questa partnership rappresenta un’occasione preziosa per condividere i valori del brand e offrire al pubblico esperienze autentiche, all’insegna di musica e divertimento".





Dopo 18 anni di successi e un percorso di valorizzazione territoriale, Raffo Parco Gondar si conferma oggi come un’eccellenza dell’intrattenimento italiano outdoor, simbolo di rinascita e innovazione del Sud. Tra le novità 2025 c’è il Garden Gondar, esclusiva location realizzata nel backstage dove artisti, influencer e content creator si incontreranno per realizzare incursioni digitali originali.





Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all'aperto all'arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza unica regalando emozioni e ricordi che restano indelebili nel viaggio compiuto.





Ecco il programma date:

12 luglio – LUCA AGNELLI – B.Killer – Röb

13 luglio – GUÈ - ROSE VILLAIN – Silvestro Baffo – Urban Legend

18 luglio – CRISTINA D’AVENA feat Gem Boy – Antonio Castrignanò

19 luglio – SUD SOUND SYSTEM Bag a Riddim Band – Zingarua – Mighty Bass

20 luglio – KID YUGI – PAPA V – Nerissima Serpe – Rrari dal Tacco – Fritu – Promessa – Scaccia – Urban Legend

21 luglio – KAWABONGA XXL Extreme

25 luglio – JESA – Lit Sound System - DJ Charly – Caramelo

26 luglio – ELLEN ALLIEN – B.Killer – De Clan – Röb

27 luglio – SLF – Joseba – Alex De Salve

28 luglio - KAWABONGA XXL Extreme

30 luglio - MAI DIRE GOKU – Gallipolicon

1 agosto - FAST ANIMALS AND SLOW KIDS – aftershow start 24:00 LIRICO En La Casa - Caramelo

2 agosto - STELLA BOSSI – The Clan – Davide Giannelli – Richey V

3 agosto - KAWABONGA XXL Extreme

4 agosto - SFERA EBBASTA – Urban Legend

6 agosto - VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90 – II FESTIVAL

8 agosto - KYBBA – Kalibandulu – DJ Charly – J-Lof – Riccardo Ingrosso

9 agosto - THE CHEMICAL BROTHERS DJSET – INDIRA PAGANOTTO – SAM PAGANINI Dario Rossi – Interactive Noise – Skizzo – Populous – Davide Giannelli – Føbia – Mundial – The Clan

10 agosto - KAWABONGA XXL Extreme

11 agosto - ANNA – aftershow start ore 24:00 I HATE MODELS | 999999999 – Pisapia – Zon3

12 agosto - TEENAGE DREAM

13 agosto – GREEN VELVET – Gianni Sabato – Petty Rose – Vanny Granata – Magli & Sgura

14 agosto - BABY GANG – EMIS KILLA – Andrea Fiusco, Luii

15 agosto - FANTASM – Klofama - Daisy Guglielmi - Ankkh

16 agosto – LUCHÈ - Tetrixx

17 agosto – SORPRESA GONDAR

18 agosto - KAWABONGA XXL Extreme

20 agosto - LA NOTTE DEI FORMAT: LA VITA A 30 ANNI – WELOVE 2000 – SPAGHETTI POP

22 agosto – CHARLY BLACK – Tetrixx – DJ Poison

24 agosto - CLOSING PARTY

30/31 agosto - APULIA SPORT CONVENTION





Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo dell’arena nuove esperienze per il pubblico del festival.





Il progetto del Parco Gondar è sostenuto da Raffo main partner, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione e la partecipazione degli sponsor: Jägermaister, Jose Cuervo, Edgar Sopper London Dry Gin, Acqua Vera, Piadina Loriana; ticketpartner Vivaticket.





Ritorna inoltre BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un posto in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile, in linea con il rispetto per l’ambiente, al centro della visione Gondar.





Infine, da quest’anno in partnership con Tailoor il Raffo Parco Gondar è il primo parco tematico musicale Phygital al mondo: con l’acquisto del biglietto su Vivaticket è possibile acquistare FanT-shirt personalizzate dell’evento, con accesso a contenuti esclusivi grazie a un assistente virtuale dedicato.