L’Orchestra Giovanile della Magna Grecia fra Verdi, Puccini, Rossini, Paisiello e Rota

TARANTO - Lunedì 16 giugno alle 20.30, la Concessionaria Five Motors di viale Unità a Taranto ospiterà un evento musicale di grande prestigio: “Mediterraneo in musica”, un concerto a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Protagonista sarà l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto, diretta dal Maestro Domenico Famà, accompagnata dal soprano Sara Intagliata e dal baritono Giampiero Delle Grazie.

Il programma abbraccia un repertorio classico e variegato, che spazia dalle note immortali di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Gioachino Rossini, alle composizioni di Giovanni Paisiello e Nino Rota, proponendo un viaggio musicale che celebra il patrimonio culturale mediterraneo. L’evento è frutto di una collaborazione tra l’Orchestra della Magna Grecia, il Comune di Taranto, la Regione Puglia, il Ministero della Cultura, con il supporto di Five Motors, TP Italia e Cemaf.

Questo concerto rappresenta la prima esibizione italiana dell’Orchestra Giovanile dopo il recente e lusinghiero tour in Albania, tenutosi dal 31 maggio al 2 giugno. Durante quella tournée, i giovani musicisti si sono esibiti a Valona, Tirana e Durazzo in occasione della Settimana della cultura, raccogliendo apprezzamenti e rinsaldando il dialogo culturale tra Italia e Albania.

Fondamentale è il lavoro dei tutor che affiancano i giovani musicisti, professionisti affermati quali Luigi Tannoia, Davide Scattarreggia e Vito Grieco per i fiati, Vincenzo Mazzoccoli per le percussioni, Paola Vania, Claudio Mastrangelo, Luciana Palladino, Antonio Cellamara per gli archi e Pietro Quarato, sempre nei fiati. Il loro contributo è essenziale nel formare le nuove generazioni di talenti.

Il progetto dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia nasce da un’idea fortemente voluta dall’ICO Magna Grecia e dal direttore artistico Piero Romano, in sinergia con il Comune di Taranto e il Liceo Musicale Archita. Lo scopo è chiaro: valorizzare i giovani musicisti e offrire loro un’opportunità concreta di crescita artistica e personale, contribuendo al contempo alla crescita culturale del territorio.

«Taranto ha un’Orchestra giovanile istituzionale – sottolinea Piero Romano – che rappresenta un valido strumento per contrastare la povertà educativa e per rafforzare le opportunità di sviluppo nel territorio. La collaborazione con istituzioni pubbliche e private ci rende forti e determinati a portare avanti questo progetto con impegno e passione».

Il recente tour albanese ha ricevuto elogi anche dalle istituzioni culturali italiane all’estero. Alessandro Ruggera, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tirana, ha definito l’iniziativa un ponte culturale importante che rafforza la collaborazione intermediterranea e offre ai giovani pugliesi l’occasione di far conoscere il proprio talento oltre Adriatico. Il Console Generale d’Italia a Valona, Achille Provenzano, ha aggiunto: «L’Orchestra Giovanile della Magna Grecia è un’eccellenza culturale italiana e i suoi musicisti dimostrano una grande sensibilità e un’interpretazione musicale di alto livello, spaziando dal classico al contemporaneo».

L’appuntamento di Taranto è dunque imperdibile per tutti gli appassionati di musica e cultura, un’occasione per ascoltare dal vivo giovani talenti diretti da un maestro di grande esperienza, e per celebrare insieme la ricchezza del patrimonio musicale italiano e mediterraneo.

Info e prenotazioni: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 – Tel. 392.9199935 – Sito web: orchestramagnagrecia.it