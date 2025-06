Onore al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie: il commosso gesto di una madre

TARANTO - La tragica scomparsa delha lasciato un vuoto profondo non solo tra i suoi familiari e colleghi, ma anche nel cuore di tanti cittadini che riconoscono il valore e il sacrificio di chi indossa una divisa per proteggere la collettività. Tra le tante voci di cordoglio, ha toccato in particolare quella della signora, una madre che ha voluto condividere pubblicamente il suo dolore e la sua gratitudine.

«Sono una mamma, e questa mattina ho appreso con immensa tristezza la notizia della sua morte. Le parole non bastano a colmare un dolore così profondo. Ogni volta che incontro un uomo o una donna in divisa, mi sento più sicura: sono come angeli che vegliano su di noi», ha scritto la signora Grazia, dando voce al sentimento di riconoscenza che tanti cittadini provano nei confronti delle forze dell’ordine.

Parole semplici ma profonde, che racchiudono il senso di rispetto, onore e gratitudine verso chi ogni giorno sceglie, con coraggio e dedizione, di servire lo Stato. Indossare una divisa non è un semplice lavoro, ma una scelta di vita. Una responsabilità che Carlo Legrottaglie ha assunto con determinazione, fino all’ultimo respiro.

«Vorrei potervi abbracciare uno ad uno e ringraziarvi, in ogni momento della vita, per ciò che fate e per ciò che rappresentate. So che è il vostro lavoro, ma la vita è sacra, sempre. Il mio abbraccio raggiunga tutti voi e la famiglia del vostro collega Carlo. Occhi aperti sempre. Vi esprimo vicinanza, gratitudine e che Dio vi benedica.»

L’Arma dei Carabinieri, profondamente colpita dalla perdita di un servitore dello Stato, si stringe attorno alla famiglia di Carlo e a tutte le persone che oggi sentono il peso di questa assenza. Ma, al tempo stesso, rinnova il proprio impegno: servire con lealtà, onore e spirito di sacrificio, al fianco dei cittadini, anche nei momenti più difficili.

Il gesto della signora Grazia non è solo un tributo, ma un segno tangibile di quella comunità viva e riconoscente che si stringe attorno a chi, come Carlo Legrottaglie, ha servito lo Stato con tutto sé stesso. Ed è in questo abbraccio collettivo che il suo ricordo vivrà per sempre.