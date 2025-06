FUJIFILM Healthcare Italia vince agli AboutPharma Digital Awards nella categoria “Miglioramento della cura dei pazienti e dell’offerta sanitaria”

BARI - FUJIFILM Healthcare Italia sale sul gradino più alto del podio degli AboutPharma Digital Awards nella categoria “Miglioramento della cura dei pazienti e dell’offerta sanitaria” con il Progetto Prometeo, sviluppato dall’Istituto Nazionale di Gastroenterologia IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte (BA). Il progetto ha calcolato e applicato il punteggio GALAD attraverso un algoritmo basato sulla misurazione di alcuni biomarcatori presenti nel sangue.GALAD è l’algoritmo in grado di fornire una diagnosi predittiva avanzata dell’Epatocarcinoma (HCC): GALAD, infatti, combina biomarcatori sierici (AFP, AFP-L3, DCP) con dati demografici (età e genere) per migliorare l’identificazione precoce e la stratificazione del rischio nei pazienti. Grazie alla piattaforma μTAS Wako i30, tecnologia unica nel suo genere sviluppata da Fujifilm Healthcare, è possibile analizzare rapidamente i biomarcatori con elevata sensibilità e precisione. I risultati preliminari indicano che GALAD supera i metodi tradizionali in termini di accuratezza predittiva, consentendo di prevedere il rischio di sviluppare HCC fino a 10 anni prima nei soggetti a rischio.L’epatocarcinoma è la quinta causa di morte per tumore e la sua incidenza nella popolazione generale è in costante aumento; il principale fattore di rischio è rappresentato dalla cirrosi epatica su base virale (HBV, HCV), etilica e metabolica; nei pazienti con questa condizione è vitale mantenere una vigilanza prolungata e attuare misure preventive rispetto a una neoplasia che può rimanere asintomatica per lungo tempo.“Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che rappresenta una conferma del nostro costante impegno nel migliorare la qualità della cura e l’efficacia della diagnosi precoce - dichiara Davide Campari, Managing Director di FUJIFILM Healthcare Italia. Questo premio è un riconoscimento all’impegno di tutte le persone che ogni giorno lavorano con passione per offrire soluzioni terapeutiche sempre più innovative e centrate sui bisogni dei pazienti. Questo premio, inoltre, ci motiva a proseguire su questa strada, rafforzando le partnership con le istituzioni, i professionisti sanitari e le associazioni dei pazienti, con un unico scopo: fare la differenza nella vita delle persone".