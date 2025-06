Marina di Lesina, incendio in un cantiere, nube nera visibile per chilometri: paura tra turisti e residenti

MARINA DI LESINA – Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Marina di Lesina, sul litorale foggiano, dove un violento incendio è divampato all’interno di un cantiere nei pressi della zona turistica. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero sviluppate da un’area di sterpaglie adiacente alla struttura, per poi propagarsi rapidamente complice il caldo torrido e il forte vento.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile anche a chilometri di distanza, suscitando forte preoccupazione tra residenti e turisti, in particolare nella frequentata zona di Follaro. In molti hanno allertato le autorità, temendo che l’incendio potesse minacciare abitazioni e strutture ricettive.

Sul posto sono intervenuti con prontezza i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, impegnati per ore a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area interessata. Al momento non si registrano feriti, mentre sono in corso le valutazioni per stimare i danni materiali.

Le autorità locali hanno avviato accertamenti per chiarire le cause del rogo. L’ipotesi al momento più plausibile resta quella accidentale, legata all’innesco di vegetazione secca, favorita da condizioni climatiche estreme.