Modugno, scomparso il 24enne Fabio: l'appello disperato della famiglia sui social

MODUGNO - Un giovane di 24 anni,, è, dopo essere uscito di casa a Modugno (BA), in zona “parchetto”, per incontrare alcuni amici. Da allora, di lui

A lanciare l’allarme sono stati i suoi familiari, che hanno diffuso un appello sui social:

“Lui è Fabio, 24 anni, giovedì pomeriggio è uscito di casa zona parchetto a Modugno (BA) verso le 18.30/19 per vedersi con alcuni amici e non è più rientrato”.

Nel post vengono fornite anche informazioni sull’abbigliamento che indossava al momento della scomparsa:

“Berretto nero come in foto, camicia a quadri grigio scuro, jeans neri e maglia nera”.

Secondo le prime ricostruzioni, il telefono del ragazzo avrebbe agganciato due celle telefoniche: una a Sannicandro di Bari, e successivamente una a Palo del Colle, intorno alle 19:00 di giovedì sera. Dopo quell'orario, il dispositivo risulta spento e ogni tentativo di contatto si è rivelato inutile.

L’appello della famiglia: “Aiutateci a ritrovarlo”

I familiari, visibilmente preoccupati, chiedono la massima condivisione dell’appello e invitano chiunque abbia visto Fabio o abbia informazioni utili a contattare le autorità o la famiglia ai numeri:

📞 349 700 0979

📞 370 706 1518

“Vi preghiamo di condividere questo messaggio per aiutarci a ritrovarlo al più presto. Grazie per l’aiuto”, si legge nel messaggio diffuso.

Intanto, le forze dell’ordine sono state allertate e hanno avviato le ricerche, anche attraverso l’analisi delle celle telefoniche e l’esame di eventuali immagini di videosorveglianza della zona.

Chi è Fabio

Fabio ha 24 anni, è residente a Modugno, e giovedì era uscito come tante altre volte per incontrare amici. La sua improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto amici e familiari, che ora si aggrappano alla speranza e alla solidarietà della comunità per riportarlo a casa sano e salvo.

Ogni segnalazione può essere decisiva. Anche un piccolo dettaglio può fare la differenza.