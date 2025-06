Mola di Bari celebra la 50ª Sagra del Polpo: la Festa del Mare torna dal 25 al 27 luglio 2025

Un’edizione storica tra musica, tradizione e spettacolo su due palchi, con un'intera città protagonista

MOLA DI BARI – Mezzo secolo di gusto, memoria e comunità. Dal 25 al 27 luglio 2025, Mola di Bari accoglierà la 50ª edizione della Sagra del Polpo, cuore pulsante della Festa del Mare, con un programma straordinario che animerà la città tra cultura, spettacolo e sapori del Mediterraneo.

Promossa dall’Amministrazione Comunale e organizzata per il secondo anno con La Compagnia del Trullo – già nota per “Novello sotto il Castello” – la manifestazione promette di trasformare Mola in un grande palcoscenico collettivo. Il polpo, simbolo della cucina locale, sarà ancora protagonista insieme a una ricca offerta gastronomica, tra laboratori, mostre, installazioni, talk e intrattenimento per tutte le età.

Ma sarà la musica dal vivo, a ingresso gratuito, il filo conduttore di questa edizione storica, con una line-up di livello nazionale distribuita su due palchi: il Palco del Castello e il Palco del Mare.

I concerti principali

25 luglio, ore 21.00 – Palco del Mare : Fred De Palma inaugura la Festa con il suo mix di pop urbano e reggaeton.

25 luglio, ore 00.00 – Palco del Castello : Tormento (Sottotono) porta la sua storia nell’hip hop italiano.

26 luglio, ore 21.00 – Palco del Mare : Sarafine, vincitrice di X Factor 2023, incanterà con un set elettronico emozionale.

26 luglio, ore 00.00 – Palco del Castello : Luca Martelli (Litfiba) torna con uno show elettropunk carico di energia.

27 luglio, ore 21.00 – Palco del Mare: Noemi chiude la festa con la tappa del suo “Nostalgia Summer Tour”.

Una festa per la comunità

Per il sindaco Giuseppe Colonna, “Cinquant’anni di Sagra del Polpo non sono solo un traguardo, ma la celebrazione di un’identità. Questa festa rappresenta un legame profondo con il mare, con le tradizioni, con i volti della nostra gente”.

Il vicesindaco Angelo Rotolo, assessore alle Politiche Culturali, sottolinea “una visione che unisce memoria e innovazione. L’intera città è stata coinvolta per creare un evento che parla a tutti”.

Anche Antonio Innamorato, presidente de La Compagnia del Trullo, conferma: “Abbiamo dialogato con tutta la città. Il risultato è un evento partecipato, autentico e condiviso. Questa 50ª edizione brilla del lavoro di tutti”.

Info e aggiornamenti

📍 Mola di Bari – 25/26/27 luglio 2025

📲 Facebook: La Festa del Mare – Mola

📸 Instagram: @lafestadelmare_mola