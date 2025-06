Monopoli, principio d'incendio in azienda di lavorazione legname: attimi di tensione, ma nessun ferito

Attimi di tensione questa mattina a Monopoli, dove intorno alle ore 10.30 è scattato l’allarme per un principio d’incendio all’interno di un’azienda specializzata nella lavorazione del legname. Il personale ha notato del fumo fuoriuscire da un silos contenente segatura, un materiale altamente infiammabile, e ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza.

Sul posto sono giunte rapidamente due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autoscala. Dopo un intervento tecnico meticoloso, i pompieri hanno messo in sicurezza l’intera area, evitando danni maggiori e conseguenze ben più gravi.

A scongiurare il peggio è stato anche il perfetto funzionamento dell’impianto antincendio a sprinkler installato nella struttura, che ha attivato automaticamente un getto d’acqua in grado di contenere le fiamme in attesa dei soccorsi. Fondamentale anche la prontezza e la formazione degli operai, che si sono attivati secondo protocollo, contribuendo in modo determinante a gestire l’emergenza nei primi istanti critici.

Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati, e l’azienda ha potuto riprendere le proprie attività dopo i controlli di rito.

Un episodio che, ancora una volta, dimostra l’importanza della prevenzione, della formazione del personale e della presenza di sistemi di sicurezza efficaci negli ambienti industriali.