Nasce Alice Jarvis, la prima digital strategist italiana interamente generata da intelligenza artificiale: il progetto di LaboratorioCom

BARI – Si chiamaed è la primacompletamente generata con l’intelligenza artificiale. A idearla e svilupparla è stato il team dell’agenzia di comunicazione barese, che per mesi ha lavorato a un progetto innovativo destinato a rivoluzionare il mondo del marketing digitale.

Alice non è solo una figura digitale, ma una vera e propria testimonianza del potenziale dell’AI applicato alla comunicazione: una giovane donna dai lunghi capelli rossi, metà italiana e metà inglese, nata “virtualmente” a Bari, con l’obiettivo di affiancare aziende e professionisti nella creazione di contenuti digitali.

Un progetto tra tecnologia e storytelling

La sua identità è frutto di un intenso lavoro di squadra che ha coinvolto esperti di marketing, automazione, design, intelligenza artificiale e storytelling. Il nome "Alice" è un omaggio alla protagonista di Alice nel Paese delle Meraviglie, mentre "Jarvis" richiama J.A.R.V.I.S., l’assistente AI di Tony Stark nell’universo Marvel.

L’idea alla base di Alice è chiara: non sostituire l’uomo, ma potenziarne le capacità. “Alice è ‘powered by AI, driven by storytelling’ – spiega Silvio Boezio, co-founder di LaboratorioCom – ovvero alimentata dall’intelligenza artificiale ma guidata dalla creatività e dalla narrazione umana, che resta insostituibile. Anche se è un progetto ancora migliorabile, siamo molto orgogliosi del risultato”.

Chi è Alice Jarvis

Alice è una giovane di 25 anni (data di “nascita” virtuale: 7 marzo 2000), elaborata per essere iperrealistica, credibile nei movimenti, nella voce e nelle espressioni. Lavorerà come membro ufficiale del team di LaboratorioCom, affiancando le aziende nella realizzazione di contenuti per social media, campagne di comunicazione, video promozionali e molto altro.

“La sua presenza su Instagram e TikTok – continua Boezio – sarà una piattaforma dinamica per sperimentare nuove forme di comunicazione e coinvolgimento, dove l’AI diventa un catalizzatore di idee e valore. Ma Alice è solo l’inizio: siamo già in grado di creare ‘fratelli e sorelle’ su misura per le aziende che vorranno dotarsi di un partner AI personalizzato”.

Un AI con missione umana

Sebbene la sua genesi sia interamente digitale, la missione di Alice è profondamente umana: contribuire alla creatività, supportare il lavoro dei team marketing e aprire nuove strade nel rapporto tra tecnologia e comunicazione.

Alice è pronta a entrare in azione come strumento di innovazione, non come sostituto, a testimonianza di come l’intelligenza artificiale possa affiancare i professionisti, aumentare la produttività e offrire nuove possibilità narrative alle aziende.