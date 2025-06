Nazionale: Spalletti, esonerato da ct. Poi si commuove e se ne va

- "Con la Moldova la mia ultima partita, poi darò ok alla risoluzione del contratto. So di aver creato danni al movimento con i risultati negativi". Con queste parole, un commosso Luciano Spalletti ha annunciato che nelle prossime ore si siederà sulla panchina azzurra da esonerato e non sarà più alla guida dell'Italia. Il tecnico di Certaldo, infatti, ha rivelato di aver avuto nelle ore precedenti un confronto telefonico con il Presidente di Lega Gravina, che gli ha comunicato l'intenzione di sollevarlo dall'incarico, dopo la partita persa clamorosamente per 3-0 contro la Norvegia, che potrebbe compromettere la corsa Mondiale all'Italia. Tra i possibili sostituti di Spalletti ci sarebbero Claudio Ranieri, che al momento veste il ruolo di consulente della Roma e Stefano Pioli, di ritorno dall'esperienza araba.