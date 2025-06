Gioia del Colle, la XX edizione del Salone dei vini e oli del Sud Italia

Lunedì 9 giugno 2025 dalle 15.00 il XX salone del vino e dell'olio del Sud Italia inaugura l'Ex Distilleria Paolo Cassano a Gioia del Colle





GIOIA DEL COLLE (BA) - E’ partita la XX edizione di Radici del Sud promossa dal Consiglio regionale della Puglia, con il patrocinio della Camera di Commercio di Bari, LUM Business School & Consulting, Navita, Acqua Orsini e la collaborazione di Vinarius, Aepi e Ais Puglia, che terminerà lunedì 9 giugno presso l’Ex Distilleria Paolo Cassano a Gioia del Colle e darà la possibilità agli operatori e agli appassionati del settore di accedere ai banchi d’assaggio e incontrare i produttori di vino e olio, a partire dalle ore 15:00, e partecipare alla grande festa conclusiva dalle ore 20:00 con la degustazione dei 70 vini vincitori dell’edizione 2025 e la cena buffet sul tema “Sostenibilità sulla bocca di tutti”.





Protagonisti di Radici del Sud saranno i vini da vitigni autoctoni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, ma anche gli oli meridionali, e poi ancora il lavoro quotidiano di cantine, frantoi, produttori dell’agroalimentare con un paniere di prodotti che rappresentano la ricchezza e l’unicità del Sud Italia. Ai banchi d’assaggio serali con i vini vincitori della ventesima edizione del concorso, infatti, si affiancherà la cena buffet con la proposta di menu sostenibili, pensati secondo i principi della sana alimentazione. Ad occuparsi della cena saranno: Giammichele Pagone (Plebiscito 7 - Casamassima) e Ottavio Surico (Osteria Borgo Antico) che realizzeranno i seguenti piatti: Panino cotto al vapore alla barbabietola manzo affumicato, zucchine alla scapece, Carpaccio di melanzana pomodoro candito basilico e stracciatell, Finto pomodoro caprese (pappa al pomodoro con crema di mozzarella), Tartare di Cefalo affumicato, barattiere e panna acida.





La giornata del 9 giugno si aprirà a Gioia del Colle già a partire dalle ore 11:00 con un momento di approfondimento nella conferenza di apertura sui temi:

- I trend del vino nel 2025: cosa aspettarsi do oggi in poi per le regioni del Sud Italia

- Il futuro del vino con i dazi usa: cosa cambia e le nuove tendenze dei mercati del Sud Italia.

- Sostenibilita’: il vino fatto con rispetto e amore non sarà mai fuori moda. Seguirà la premiazione di tutti i vini vincitori della diciannovesima edizione del concorso Radici del Sud.