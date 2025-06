Nichi e Eddie, the end?

ROMA - E' la fine di un amore? Nicola Maria “Nichi” Vendola (67) e Edward “Ed” Testa (48) si sono lasciati?Anche le coppie omosessuali, come quelle etero, vanno in crisi e a volte “scoppiano”. Con tutte le conseguenze del caso.In modo soft, il rumor gira da un po’ di giorni, non trova conferme né smentite, ma negli ambienti politici della Capitale c’è chi lo dà per scontato.E si chiede dove si trova adesso il loro bambino, Tobia Antonio Testa, di 9 anni, nato in Canada nel 2016 con la gestazione per conto terzi (volgarmente detta utero in affitto).Per la precisione: dal seme di Testa ospitato e portato in gestazione da una ragazza americana di 29 anni. Ovviamente ricompensata per la sua prestazione.Si sa che le sentenze di separazioni e divorzi di coppie eterosessuali assegnano i figli quasi sempre alla madre, ma fra Vendola e Testa, chi può surrogare tale ruolo?In rete si trova una sentenza della Corte Costituzionale in materia. E' la n. 225 del 2016 e si riferisce al ricorso di una coppia omosessuale (due donne) al Tribunale di Palermo con la richiesta di "mantenere il rapporto con i due minori nati nell'ambito del progetto genitoriale comune a entrambe le donne". Di solito è assegnato alla persona che ha più disponibilità di tempo, ma anche economica, nell'interesse del minore. Dopo averlo sondato in un luogo adatto (asilo, scuola, etc.).Ma di analoghi ricorsi presentati da due uomini dopo la fine del loro rapporto, per la stessa ragione, non se ne rintracciano e quindi saremmo in difetto di normativa. Almeno intra moenia. Pare ci sia qualche sentenza delle Corte di Giustizia Europea.Vendola e Testa (canadese, grafico e creative consultant), si erano conosciuti nel 2004 e hanno convissuto finché il 25 novembre 2017 si sono "uniti civilmente" a Rivalta (Torino) davanti a Nicola De Ruggiero, già assessore regionale di SI, in Piemonte.Il bambino era stato battezzato un anno prima (ottobre 2016) nella chiesa di San Michele a Suio, a Castelforte, un centro della provincia di Latina: Testa è originario proprio di quel paese.Deputato di SEL (Sinistra Ecologia Libertà) dal 1992 al 2005, da questo anno al 2015 governatore della Regione Puglia, fino al 2016 Vendola è stato anche presidente di Sinistra Italiana e sta per tornare alla politica attiva.