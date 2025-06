Tragedia sulla SP77: auto si ribalta tra Zapponeta e Cerignola, muore un’anziana donna

– È di una vittima e un ferito grave il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabatosulla, nel tratto che collega

Intorno alle 16:00, per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura con a bordo una donna anziana e il figlio 52enne si è ribaltata in modo violento. L’impatto è stato fatale per la donna, deceduta sul colpo. Il figlio, alla guida del veicolo, ha riportato diversi traumi e, dopo essere stato soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Foggia, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale per effettuare i rilievi e raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Non si esclude al momento nessuna ipotesi: dalle condizioni dell’asfalto a un improvviso malore del conducente, passando per una possibile distrazione alla guida.

L’arteria è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, per consentire le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e rimozione del mezzo.