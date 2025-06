Noci Film Fest 2025: si parte domenica con “Taglia Corto”, in chiusura il concerto esclusivo di Christophe Chassol

NOCI – Tutto pronto per l’edizione 2025 del, la manifestazione che ogni estate trasforma la cittadina pugliese in un grande set e in una sala cinematografica a cielo aperto. Si cominciacon il campus “”, per proseguire con una settimana di, incontri e grandi ospiti, fino alcon l’atteso concerto del compositore francese

Si comincia con la sfida creativa “Taglia Corto”

Domenica pomeriggio si apriranno i lavori con il primo workshop di sceneggiatura a cura del regista Antonio De Palo, rivolto ai partecipanti del campus “Taglia Corto”. Le squadre, formate da giovani cineasti provenienti da tutta Italia, avranno 90 ore per scrivere, girare e montare un cortometraggio di massimo 6 minuti. Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 21 giugno sul sito ufficiale del festival: www.nocicortinfestival.it.

Da lunedì le proiezioni: nuovi sguardi, giovani registi e concorso internazionale

Le proiezioni ufficiali inizieranno lunedì 23 giugno, alle ore 19:00, presso il “Nodo di Noci – Galattica”, con due sezioni speciali:

“Nuovi Sguardi” , dedicata al tema della disabilità, in collaborazione con la CRAP “Il Germoglio”

“Under 35”, con corti realizzati da giovani registi emergenti

Tra i titoli in programma: Bubble Boy (UK), Nina e Nero per la sezione Nuovi Sguardi; Daisy Bullet, L’addestramento, Ti amo anche quando vinci per l’Under 35.

Le proiezioni continueranno martedì 24 e mercoledì 25 giugno, con il debutto della sezione Concorso Internazionale, che vedrà in gara opere da Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada ed Emirati Arabi Uniti.

Workshop, incontri e premi

Giovedì 26 giugno sarà il turno di Julien Panzarasa, montatore di film come Palazzina Laf, che chiuderà il campus con un workshop dedicato al montaggio cinematografico. In serata, spazio al dibattito pubblico sul tema della “Cittadinanza attiva e nuove idee di città” presso i giardini di via Tommaso Fiore, con urbanisti, assessori e cittadini a confronto.

Grande attesa anche per l’appuntamento di venerdì 27 giugno con Giovanni Veronesi, che incontrerà il pubblico alle 17:30 e parteciperà alla serata finale del Concorso Internazionale, con proiezione e premiazione dei corti vincitori presso i giardini di Villa Lenti.

Sabato 28 giugno toccherà ai corti del campus “Taglia Corto”, seguiti da un DJ set con Alex Paletta di Radio Capital.

Chiusura in musica con Christophe Chassol

Il Festival si chiuderà domenica 29 giugno, sempre a Villa Lenti, con un evento musicale esclusivo: il concerto di Christophe Chassol, artista audiovisivo francese, noto per il suo metodo “ultrascoring”, che fonde musica, immagini e suoni ambientali in un’esperienza immersiva. Un viaggio sensoriale unico, in cui film, concerti e composizioni si fondono in tempo reale. I biglietti sono disponibili su dice.fm.

Un festival per la comunità e per i giovani talenti

Il Noci Film Fest è promosso da Nocicinema APS, con il sostegno di MiC, SIAE, Chiesa Valdese (Otto per Mille), Comune di Noci, ASL Bari – CSM Area 7, e Consiglio Regionale della Puglia. Un’occasione per valorizzare i giovani talenti del cinema e costruire, attraverso la cultura, nuove prospettive di comunità.

Per info e programma completo: www.nocicortinfestival.it