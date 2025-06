Emergenza ambientale nel porto di Mola di Bari: attivato il Piano Antinquinamento per uno sversamento di olio esausto

Nel primo pomeriggio di, laha attivato ila seguito della segnalazione di un preoccupante episodio di inquinamento nel porto di. A lanciare l’allarme è stato il, che ha constatato una, riconducibili con tutta probabilità a, su una superficie di circalungo le banchine portuali.

Vista la gravità dell’evento, sono stati immediatamente allertati la Prefettura di Bari, la Protezione Civile Regionale, i Vigili del Fuoco, l’ARPA Puglia e il chimico del porto di Bari. In contemporanea, è stata inviata in mare l’unità GC A62 della polizia marittima, mentre il battello disinquinante “Ievoli White” della società Castalia è stato preallertato per eventuali azioni di contenimento fuori dall’area portuale.

Sul posto è intervenuta ARPA Puglia, che ha provveduto al prelievo di campioni del materiale inquinante per le analisi chimiche. Nel frattempo, il Compartimento marittimo di Bari ha richiesto l’attivazione immediata del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al Comune di Mola di Bari, in coordinamento con la Protezione Civile regionale.

La Sala Operativa SOIR della Regione Puglia ha prontamente inviato panne assorbenti per il contenimento e il recupero delle sostanze inquinanti, sia in mare che lungo le banchine. Grazie all’intervento congiunto di tutte le forze in campo, alle ore 20.30 è stato comunicato dal Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari il contenimento dell’inquinamento, che sarà ora oggetto di monitoraggio costante fino alla cessazione dell’emergenza.

Sono in corso gli accertamenti per individuare la fonte dello sversamento, le cause e le eventuali responsabilità.

Le autorità sottolineano come l’intervento sia stato gestito in modo tempestivo, coordinato ed efficace, a tutela dell’ambiente marino e costiero, dimostrando la piena efficienza del sistema di risposta alle emergenze ambientali.