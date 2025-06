Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana: Cavaliere Luca Capasso, un riconoscimento al servizio e all’impegno per il territorio

In occasione delle celebrazioni del 79° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, tenutesi lo scorso 2 giugno, sono state conferite a Trani le prestigiose, il più alto riconoscimento istituzionale riservato a cittadini distintisi per meriti civili, professionali e umani.

Tra gli insigniti spicca il nome del Luogotenente Np Luca Capasso, attuale Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Trani, a cui è stato conferito il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Il diploma è stato consegnato dal Prefetto Silvana D’Agostino, affiancata dal Sindaco di Trani Amedeo Bottaro e dal Comandante della Capitaneria di Porto di Barletta, Capitano di Fregata Antonino Indelicato.

Classe 1974, nato a Napoli, Capasso intraprende la carriera militare nel 1993, arruolandosi nella Marina Militare come sottufficiale Nocchiere di Porto. Dopo la formazione a Taranto e i primi incarichi a bordo della Nave CP Bannock tra Gaeta e Formia, inizia un percorso di servizio che lo porterà in diverse sedi strategiche: Civitavecchia, La Maddalena, Bari e Barletta, distinguendosi per competenza, senso del dovere e spiccato spirito di servizio.

Particolarmente significativo è stato il suo contributo nell’ambito della polizia marittima e della tutela ambientale: dal 2011 al 2016 ha operato presso la Procura della Repubblica di Bari come responsabile del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera, ricevendo numerosi riconoscimenti per l’efficacia delle sue attività investigative ambientali.

Nel 2020, dopo aver frequentato il corso Comando a Livorno, Capasso assume l’incarico di Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Trani. Proprio qui si distingue per il contrasto alla pesca illegale di datteri di mare, per l’impegno nel controllo del demanio marittimo e per numerose operazioni a tutela dell’ambiente marino e costiero. Nel novembre 2023 gli viene riconosciuta la cittadinanza onoraria di Trani con il “sigillo della città”, ulteriore testimonianza dell’apprezzamento della comunità per il suo operato.

Il conferimento del titolo di Cavaliere al Luogotenente Capasso rappresenta non solo un importante riconoscimento personale, ma anche un tributo al valore del servizio svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Guardia Costiera, spesso in prima linea nella difesa del patrimonio naturale e nella sicurezza del territorio.

Un esempio di dedizione e professionalità che onora l’uniforme e la Repubblica.