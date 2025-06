Roland Garros 2025: Alcaraz travolge Paul e vola in semifinale. Swiatek e Sabalenka avanti nel tabellone femminile

carlitosalcarazz ig

FRANCESCO LOIACONO – Prestazione dominante di Carlos Alcaraz nei quarti di finale del Roland Garros: lo spagnolo supera con un netto 6-0, 6-1, 6-4 l’americano Tommy Paul e si qualifica per la semifinale del prestigioso torneo parigino.

Un match a senso unico per due set: nel primo, Alcaraz fa valere tutta la potenza del suo servizio e la precisione nei colpi da fondo campo, lasciando letteralmente a zero l’avversario. Nel secondo set lo spagnolo sfoggia tutto il repertorio, imponendosi con eleganti pallonetti e un ritmo di gioco superiore. Solo nel terzo parziale Paul riesce a trovare un po’ di equilibrio, tenendo testa fino al 4-4, ma Alcaraz piazza l’allungo decisivo grazie a un mix di rovesci vincenti e rapidità negli scambi.

Alcaraz affronterà in semifinale venerdì 6 giugno l’azzurro Lorenzo Musetti, protagonista a sua volta di un brillante cammino nel torneo.

Oggi, invece, scenderà in campo l’altro italiano ancora in corsa: Jannik Sinner sarà impegnato nei quarti di finale alle 13:20 contro il kazako Aleksander Bublik, in un match molto atteso sia per la posta in palio che per il possibile derby tutto italiano in semifinale.

Anche il tabellone femminile continua a regalare spettacolo: la numero uno al mondo Iga Swiatek si impone con autorità sulla ucraina Elina Svitolina per 6-1, 7-5, dominando il primo set e gestendo con maturità il secondo. Avanza anche Aryna Sabalenka, che batte la cinese Qinwen Zheng con il punteggio di 7-6, 6-3, mostrando solidità e sangue freddo nei momenti chiave del match.

Il Roland Garros entra così nel vivo con semifinali che promettono grande spettacolo sia in campo maschile che femminile.