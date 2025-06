Ignazio La Russa a Bari: “Senza la Puglia non ci sarebbe stata la destra di governo”

BARI – Premierato, elezioni regionali e il ruolo della destra nel governo nazionale: sono questi i temi affrontati dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenuto a Bari alla presentazione del libro “La Destra di governo. Da Pinuccio Tatarella a Giorgia Meloni”, a cura di Fabrizio Tatarella.

Nel corso dell’incontro, La Russa ha rimarcato con forza l’importanza strategica della Puglia nella storia politica della destra italiana. “Senza la Puglia – ha dichiarato – non ci sarebbe stata la destra di governo”. Un riconoscimento che conferma il peso politico e simbolico della regione, a partire dalla figura di Pinuccio Tatarella, padre nobile della destra moderata e istituzionale, fino all’attuale leadership incarnata da Giorgia Meloni.

Soffermandosi sul delicato tema del premierato, La Russa ha ribadito che “ci sarà il referendum e gli italiani avranno la necessità di scegliere”. Una riforma, ha spiegato, che mette nelle mani dei cittadini il destino di un cambiamento istituzionale profondo.

Più prudente, invece, il presidente del Senato sul fronte delle elezioni regionali in Puglia, lasciando ai vertici locali del partito la responsabilità di individuare candidati e strategie. “Sono decisioni che spettano ai dirigenti pugliesi – ha affermato – io rispetto il loro ruolo”.

In chiusura, La Russa ha annunciato la sua intenzione di proporre Fabrizio Tatarella come membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Alleanza Nazionale, sottolineando il suo impegno nella conservazione della memoria politica e culturale della destra italiana.

L’evento barese ha rappresentato non solo un’occasione di riflessione sul passato e sul presente della destra italiana, ma anche un momento di confronto sulle prospettive future, in un contesto politico sempre più fluido e determinante per gli equilibri nazionali.