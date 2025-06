Otranto, escursionista ferito alle Orte: delicato intervento via mare della Guardia Costiera

OTRANTO – Il primo weekend dell’estate 2025 si è aperto con un complesso intervento di soccorso lungo la costa salentina. Un escursionista è rimasto gravemente ferito nella zona delle, ai piedi della suggestiva scarpata che sovrasta il, dopo essere scivolato nel tentativo di raggiungere il mare.

Complice il mare calmo e il vento da nord, decine di bagnanti si erano riversati verso quell’area, nonostante sia in parte interdetta per rischio frane. L’uomo, nel percorrere un tratto particolarmente scosceso e instabile, ha perso l’equilibrio precipitando lungo il costone roccioso e riportando fratture scomposte.

I soccorsi sono stati immediatamente attivati via terra: i sanitari hanno prestato le prime cure sul posto, ma la natura impervia del terreno ha reso impossibile il recupero tradizionale. È stato quindi richiesto l’intervento della Guardia Costiera, che ha attivato la motovedetta SAR 309, della classe “Ammiraglio Francese”.

Grazie alla collaborazione con un’unità navale della cooperativa Lavoro e Ormeggio del porto di Otranto, il ferito è stato recuperato via mare e trasferito con urgenza al porto idruntino, dove è stato affidato definitivamente al personale sanitario per il trasporto in ospedale.

Operazione riuscita grazie alla sinergia tra enti

Il coordinamento tra Guardia Costiera, sanitari e supporto navale locale ha permesso di gestire efficacemente una situazione ad alto rischio, evitando esiti peggiori per l’escursionista.

La Guardia Costiera coglie l’occasione per rinnovare l’appello alla prudenza:

“Molti tratti della costa salentina, inclusa la zona delle Orte, sono soggetti a frane e instabilità geologica e risultano interdetti alla balneazione e al transito. Si invita la cittadinanza a verificare lo stato dei luoghi prima di intraprendere percorsi escursionistici, per la propria sicurezza e quella degli altri”.

Un promemoria importante, soprattutto in vista dei mesi estivi, quando il fascino di luoghi incontaminati può far dimenticare i rischi reali legati alla natura del territorio.