“Parafrasuite” e Paisiello: grande musica nei Giardini del Relais Histò di Taranto

Domenica 29 giugno l’omaggio al compositore tarantino con il Maestro Nicolosi e l’Orchestra della Magna Grecia

Sarà l’elegante cornice dei Giardini del Relais Histò, affacciati sul suggestivo Mar Piccolo di Taranto, a ospitare domenica 29 giugno alle ore 21.00 il concerto-evento “Parafrasuite”, un omaggio raffinato e originale al grande Giovanni Paisiello, compositore tarantino simbolo della scuola musicale napoletana del Settecento.

L’appuntamento, a cura dell’Orchestra della Magna Grecia, è realizzato in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura (MIC).

Biglietti disponibili su Vivaticket:

🎟 Concerto: 5 euro

🥂 Concerto + aperitivo: 20 euro

📞 Info: 392.9199935

🌐 www.orchestramagnagrecia.it

Sul palco, il Maestro Francesco Nicolosi, tra i più importanti interpreti della scuola pianistica napoletana, sarà il solista dei concerti n. 4 e n. 7 per pianoforte e orchestra di Giovanni Paisiello, accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano.

Il programma si arricchisce dell’esecuzione di “Parafrasuite – Eclettiche citazioni dal Barbiere di Paisiello” del compositore Nicola Locritani, una suite orchestrale del 1999 ispirata ai temi e ai personaggi dell’opera “Il Barbiere di Siviglia” di Paisiello.

«Le melodie originali, riconoscibili agli orecchi più attenti, diventano spunto per rielaborazioni libere – spiega Locritani – in un gioco creativo dove la fantasia è protagonista».

Il concerto rappresenta anche un’occasione per riscoprire e celebrare la figura di Paisiello, nato a Taranto nel 1740, autore di opere che hanno segnato l’evoluzione dell’opera buffa italiana. Il contesto scelto, l’antico monastero del XIV secolo oggi trasformato nel Relais Histò, rafforza il legame tra musica, storia e bellezza architettonica.

Un evento imperdibile per gli amanti della musica classica e per chi vuole vivere una serata d’estate tra arte e suggestione, in un luogo dove la cultura incontra l’incanto del paesaggio tarantino.