Per la prima volta in Italia i 'Lucie Awards' arrivano a Ostuni, la fotografia mondiale celebra i suoi maestri nella Città Bianca

OSTUNI (BR) – La Lucie Foundation è lieta di annunciare che la prestigiosa cerimonia dei Lucie Awards si terrà per la prima volta in Italia, nella splendida cornice di Piazza della Libertà a Ostuni, sabato 21 giugno 2025.





Un evento storico per la fotografia mondiale e per la Città Bianca, che ospiterà una delle celebrazioni più importanti del settore. I Lucie Awards onorano ogni anno i protagonisti più influenti e innovativi del mondo della fotografia, riconoscendo l’eccellenza, l’impatto e il contributo alla cultura visiva globale.





La cerimonia sarà il momento clou di un programma di eventi e iniziative promosse dalla Lucie Foundation in collaborazione con il Comune di Ostuni, che si svolgeranno dal 19 al 22 giugno. Dettagli e appuntamenti saranno comunicati nei prossimi giorni.





I premiati del 2025





La Lucie Foundation e il suo Advisory Board hanno annunciato i vincitori delle categorie principali dei Lucie Awards 2025:

- Massimo Vitali – Lifetime Achievement Award

- Adger Cowans – Premio alla Carriera nelle Belle Arti

- Martin Schoeller – Premio alla Carriera nel Ritratto

- Marco Glaviano – Premio alla Carriera nella Moda

- Paolo Pellegrin – Premio alla Carriera nel Fotogiornalismo

- Cristina García Rodero – Premio alla Carriera nel Documentario

- Hélène Binet – Premio alla Carriera in Architettura

- James Balog – Premio Umanitario

- CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia – Premio Spotlight

Il prestigioso Lucie Impact Award, assegnato a un fotografo o progetto che ha avuto un impatto rilevante nell’ultimo anno, sarà annunciato in un secondo momento.





Dichiarazione ufficiale





"Siamo entusiasti di celebrare queste carriere straordinarie il 21 giugno, presso il Palazzo Municipale di Ostuni, in Italia" ha dichiarato Hossein Farmani, fondatore dei Lucie Awards "Portare per la prima volta questo evento in Italia, e in particolare a Ostuni, è un segno tangibile del nostro impegno a valorizzare la fotografia in ogni parte del mondo".





I Support Category Awards





Oltre ai premi alla carriera, i Lucie Awards celebrano anche i migliori risultati nel campo della fotografia attraverso i Support Category Awards, per cui le candidature sono ora aperte. Tra le categorie:

- Editore di libri fotografici dell’anno

- Programma fotografico dell’anno

- Curatore fotografico dell’anno

Durante la cerimonia saranno inoltre consegnati due Lucie Technical Awards:

- Miglior fotocamera

- Risultati nell’innovazione





La missione della Lucie Foundation





La Lucie Foundation è un’organizzazione no-profit con sede negli Stati Uniti, impegnata a onorare i grandi maestri della fotografia, promuovere i talenti emergenti e accrescere la consapevolezza e l’apprezzamento della fotografia a livello globale.

I suoi programmi includono:

- Lucie Awards

- Lucie Scholarship Program

- Lucie Technical Awards

- Lucie Photo Book Prize

- Mostre, conferenze e workshop con le gallerie House of Lucie

L’organizzazione desidera ringraziare il Comune di Ostuni per la collaborazione e il sostegno nell’organizzazione dell’evento.