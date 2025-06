Proclamate le Top 30, sono loro le finaliste di 'Miss Mondo 2025'

Primo step concluso per Miss Mondo Italia 2025 tra emozioni, sorrisi e le immancabili lacrime di gioia o di delusione. Prima la sfilata ai bordi della piscina dell’Eco Resort - Le Sirenè – appartenente al network alberghiero Caroli Hotel – per le 120 prefinaliste della kermesse di bellezza, poi dopo la cena di gala, l’attesa proclamazione delle Top 30. Una selezione importante, presentata dalla show girl ed ex Miss Mondo Italia 2021, la bellissima Claudia Motta, che ha di fatto scremato le contendenti all’ambita fascia nazionale ed alla corona che garantiscono il diritto a rappresentare l’Italia a Miss World, il più antico e prestigioso concorso di bellezza del pianeta.