Gallipoli, Babele Off si apre agli spettacoli di fine laboratorio

GALLIPOLI (LE) - La rassegna artistica indipendente "fuoristagione" di ZeroMeccanico Teatro ospita domenica 8 giugno nella location di Raffo Parco Gondar a Gallipoli, sipario alle 20.30, ingresso gratuito, "Venerdì Nero - Soddisfatti o Glutammati" il punto di arrivo delle lezioni laboratoriali per adulti.





Una casa, un supermercato, un centro commerciale. Un altoparlante che annuncia offerte a tempo. Una voce che dice "ultima occasione".





Una vita incastrata nel ciclo eterno del consumo.





"Venerdì Nero. Soddisfatti o glutammati" è una creazione teatrale corrosiva e visionaria, firmata da Ottavia Perrone e Francesco Cortese, nata all’interno del laboratorio teatrale per adulti condotto da ZeroMeccanico Teatro tra ottobre 2024 e maggio 2025. Una parabola feroce e visionaria sul consumismo che porta sulla scena la paura e la fragilità del presente.





Lo spettacolo prende forma come riflessione disturbante e ironica sulla disumanizzazione contemporanea, in un mondo dove tutto è in saldo — corpi, identità, sogni — tranne la libertà.





Una performance che mette in scena la logica cannibale del mercato, il tempo compulsivo dell’evento speciale, la promessa vuota di un’occasione irripetibile che si ripete ogni settimana.





Un teatro che non mostra, genera





In scena Daiana Abbruzzese, Enrica Alemanno, Jerry Bramato, Emiliano Picciolo, Sara Sedile. «Per ZeroMeccanico Teatro – le parole di Ottavia Perrone e Francesco Cortese - i laboratori non sono didattica, diventano luoghi di rischio, di tensione collettiva, di ricerca reale. Spazi dove la scena non si insegna ma si scopre e attraversa, costruendola. Ogni laboratorio è parte integrante del processo artistico. È un campo aperto, all’interno del quale il linguaggio si prova, rompe e tradisce. Dove il teatro smette di essere forma e diventa presenza. "Venerdì Nero" non è una restituzione. È il risultato di otto mesi di attraversamento, scrittura scenica condivisa, ed esperimenti performativi condotti tra sala prove e ipermercati reali, tra corpo e sistema, desiderio e offerta».





Info e prenotazioni: 3483819266 - 3483819266 - zeromeccanicoteatro@gmail.com





Inaugurata lo scorso 23 maggio, parte del progetto Babele. Linguaggi contemporanei, che culminerà tra estate e autunno con la quinta edizione del Festival Multidisciplinare d’Emergenza, Babele Off 2025 vuole essere una rassegna aperta ad azioni ed esperimenti collettivi costruita in sottrazione, presenza, alleanza.

Un attraversamento urbano e umano: performance, laboratori, installazioni e camminate nello svolgimento della manifestazione che va sotto la direzione artistica di Zeromeccanico Teatro.

ZeroMeccanico Teatro opera sul territorio pugliese dal 2013 e utilizza l’arte scenica come mezzo trasversale ad altre discipline, in una sinergica contaminazione tra teatro, arte contemporanea e scrittura. Agisce sul territorio attraverso laboratori, produzioni teatrali, festival. Da 12 anni è attivo "MòVimento, laboratori per bambini, ragazzi e adulti", dal 2017 al 2020 l’associazione cura le rassegne indipendenti ContaminAzioni e Piccole ContaminAzioni. Nell’estate 2021 progetta e cura "Agorart" rassegna esperienziale diffusa per le nuove generazioni, tra centro e periferia con il sostegno del Comune di Gallipoli. Nel 2021 realizza la prima edizione di "Babele Festival multidisciplinare d’emergenza", da cui nasce il progetto "Babele, linguaggi contemporanei", progetto artistico che abbatte le distanze tra artisti, pubblico e spazi urbani. Dal 2019 si occupa della direzione artistica del Gallipoli in Poesia Festival, format del Comune di Gallipoli. Realizza percorsi e progetti in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado.