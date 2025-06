Puglia da sogno: relax, natura e cultura a Pugnochiuso con Vamonos-Vacanze

Giugno si conferma il mese perfetto per partire alla scoperta del Gargano e godere del mare cristallino, della macchia mediterranea e di momenti indimenticabili. È a Pugnochiuso, nel cuore della Puglia, che Vamonos-Vacanze.it – il tour operator italiano specializzato in viaggi di gruppo – propone tre imperdibili soggiorni all’insegna del relax e dell’avventura.

Si parte il 15 giugno per un viaggio di 6 notti (599 euro), ideale per chi desidera immergersi nella natura incontaminata del promontorio garganico. Dal 21 al 28 giugno, invece, l’appuntamento è con l’atmosfera paradisiaca della baia di Pugnochiuso (749 euro). E per chi vuole godersi tutta l’intensità dell’estate, è disponibile anche la formula di 7 notti – dal 28 giugno al 5 luglio – ora in promozione a 799 euro.

Pugnochiuso, il cuore verde del Gargano

Il resort di Vamonos-Vacanze a Pugnochiuso è una vera oasi di pace: immerso tra pini secolari e affacciato su una baia esclusiva, è il luogo ideale per rilassarsi e fare nuove amicizie. “In questo angolo di paradiso ci si sveglia con il canto degli uccelli, e la sera, con un po’ di fortuna, si possono avvistare mufloni che si aggirano nel bosco” raccontano i responsabili del tour operator. Le giornate scorrono tra bagni di sole, nuotate in acque turchesi e gite alla Grotta dell’Amore, da esplorare in canoa o pedalò.

Emozioni e avventure tra natura e cultura

“La vacanza sarà una montagna russa di emozioni”, promettono gli esperti di Vamonos-Vacanze. Non solo relax in spiaggia, ma anche escursioni emozionanti: dalle Isole Tremiti alle grotte marine, passando per i borghi più affascinanti della regione, come Vieste, Peschici e Monte Sant’Angelo. A rendere l’esperienza ancora più autentica ci penseranno le visite guidate ai trabucchi e alle antiche masserie, scrigni di storia e sapori tramandati di generazione in generazione.

Puglia: la meta dei sogni per tanti italiani

Secondo un sondaggio condotto da Vamonos-Vacanze, l’85% degli intervistati ha già visitato la Puglia, ma per il 35% continua a rappresentare una meta da sogno. Il 54% associa la regione al profumo del mare, mentre il 39% ne ricorda i paesaggi rurali, tra trulli e distese di ulivi. Lecce guida la classifica delle città più affascinanti, seguita da Alberobello, Gallipoli, Ostuni, Santa Maria di Leuca, Otranto e Peschici.

Tradizione e pop culture: la Puglia nel cuore degli italiani

Tra i volti simbolo della regione spiccano Lino Banfi, Checco Zalone e Domenico Modugno, leggende che hanno contribuito a portare la Puglia nel cuore del grande pubblico. Anche il cinema ha immortalato le bellezze del territorio, da Io non ho paura a Cado dalle nubi, fino alla serie TV Le indagini di Lolita Lobosco.

Tra eventi e sapori, un viaggio multisensoriale

L’evento più amato? La Notte della Taranta, che il 26 agosto attirerà migliaia di spettatori da ogni parte d’Italia. Ma non sono da meno il Carnevale di Putignano, la Festa di San Nicola e la storica Fiera del Levante.

Infine, un viaggio in Puglia non può dirsi completo senza aver assaggiato le sue eccellenze culinarie: l’olio extravergine d’oliva, le orecchiette con le cime di rapa, i taralli e il pane di Altamura. Il tutto accompagnato da un bicchiere di Primitivo o di Negroamaro e, per concludere in dolcezza, carteddate, struffoli e mandorle tostate.

Con Vamonos-Vacanze, Pugnochiuso è più vicina che mai: un’occasione per staccare la spina e vivere la Puglia più autentica, tra natura, cultura e nuove amicizie.