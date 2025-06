'Puglia Showcase 2025': dal 2 al 5 luglio a Cisternino, Martina Franca e Ostuni

La vetrina del teatro e della danza contemporanea made in Puglia. Dal 2 al 5 luglio al Teatro Comunale di Cisternino Paolo Grassi, al Teatro Verdi di Martina Franca e nella dimora di Carlo Formigoni ad Ostuni. Tutte le sere attivo anche il Villaggio Puglia con concerti e degustazioni food and wine https://www.pugliashowcase.it/





Comincia dopodomani mercoledì 2 luglio Puglia Showcase, la vetrina del teatro e della danza contemporanea made in Puglia. Il Teatro Comunale di Cisternino Paolo Grassi, il Teatro Verdi di Martina Franca e la dimora di Carlo Formigoni in Valle d’Itria saranno fino al 5 luglio lo sfondo in cui visione, scoperta e confronto si intrecceranno tra loro dando vita a un evento unico nel suo genere.





Quattro giorni, undici compagnie, dodici spettacoli, due incontri istituzionali e un convegno dedicato alla critica teatrale, un Villaggio Puglia aperto ogni sera per dare risalto alle eccellenze enogastronomiche, concerti e Live musicali pugliesi.





Puglia Showcase è dunque sì un’occasione per osservare da vicino la vitalità delle arti performative in Puglia, per scoprire, riscoprire, il lavoro di compagnie, coreografi, attori e attrici e registe/i che contribuiscono a rendere vivo il nostro teatro, ma è anche una vetrina sulla regione, sulle sue eccellenze e la rete del comparto.





Un progetto di Regione Puglia, ideato e realizzato da Puglia Culture, col sostegno di Regione Puglia-PACT Polo Arti Cultura Turismo. Questa edizione è in collaborazione con il Comune di Cisternino, il Comune di Martina Franca, il Comune di Ostuni, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro –Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica e con la Fondazione Paolo Grassi e in partnership con ANCT (Associazione Nazionale Critici di Teatro) e l’Ordine dei Giornalisti Puglia.





L’edizione 2025 di Puglia Showcase è dedicata a Carlo Formigoni, scomparso lo scorso anno, pioniere e maestro del teatro ragazzi e della pedagogia teatrale, la cui eredità continua a ispirare generazioni di artisti, soprattutto in quella Puglia che aveva eletto a casa e cantiere permanente di sperimentazione. Un omaggio che si traduce anche nella collaborazione con il Teatro Delle Forche, compagnia che ‘abita’ il Piccolo Anfiteatro Carlo Formigoni e la messa in scena dello spettacolo "La nostra città".





Ogni sera - dal 2 al 5 luglio - ci sarà spazio anche per la promozione del territorio con una contaminazione tra eccellenze dello spettacolo ed enogastronomiche pugliesi grazie al Villaggio Puglia (APERTO DALLE 20): degustazione e socialità tra i trulli e musica live negli spazi della dimora di Formigoni. https://www.vivaticket.com/it/venue/spazio-esterno-carlo-formigoni/520578063





Ad arricchire l’edizione 2025 anche due progetti speciali. Il Podcast Puglia Showcase con una postazione fissa per live serali dal 2 al 5 luglio (inizio ore 20.00 per un racconto esclusivo di ciò che accade dentro e fuori dagli eventi, con interviste uniche in grado di dare voce a ospiti, protagonisti e pubblico della vetrina di teatro e danza pugliese. Realizzato dall’Ufficio Stampa di Puglia Culture con la bella collaborazione dell’autore radiofonico Corrado Minervini e dei giornalisti Michele Casella e Carlo Chicco, il podcast è già online con le puntate del Waiting for che stanno accompagnando tutti gli interessati alla scoperta del Puglia Showcase 2025 https://www.pugliashowcase.it/podcast/ ).





Altri sguardi è invece l’osservatorio delle nuove generazioni sul teatro pugliese a cura di Puglia Culture in collaborazione con Erika Grillo e Chiara Petillo del Teatro Delle Forche e con Nella Califano e Lorenzo Donati di Altre Velocità. Si tratta di uno spazio di confronto, dialogo e partecipazione attiva dedicato agli under 30, pensato per coinvolgere studentesse e studenti in un percorso originale di visione critica e partecipazione culturale. Il cuore del progetto è un vero e proprio laboratorio critico: accompagnati da Teatro Le Forche e Altre Velocità i giovani dell’osservatorio analizzeranno ogni spettacolo sotto molteplici aspetti – dalla regia all’interpretazione, dalla scenografia alla drammaturgia – per poi restituire una riflessione corale, capace di accogliere visioni differenti e stimolare il pensiero critico.





Tre spettacoli al giorno tra Teatro Grassi a Cisternino, Teatro Verdi a Martina Franca e Dimora Formigoni. Tre forum (il 3, 4 e 5 luglio a Martina Franco (Palazzo Ducale e Fondazione Paolo Grassi)





Il programma giorno per giorno





2 luglio





Ad aprire il Puglia Showcase 2025 il 2 luglio sarà la Compagnia del Sole con "Quando le Stelle Caddero nel fiume", di Paolo Comentale, drammaturgia Marinella Anaclerio, regia Alessandro Maggi (ore 16.00, Teatro Paolo Grassi di Cisternino, durata 60 minuti). La giornata proseguirà con l’omaggio di Teatro delle Forche a Carlo Formigoni: "La nostra città", di Thorton Wilder, riduzione scenica e regia di Carlo Formigoni, con Giancarlo Luce, Erika Grillo, Monica Contini, Lucia Zotti e Arthuro Baetacher, ore 19.00, Teatro Paolo Grassi di Cisternino durata 55 minuti).

Alle 20 aprirà il Villaggio Puglia negli spazi della dimora di Formigoni dove, oltre alla possibilità di degustare le eccellenze enogastronomiche pugliesi, ci sarà il primo concerto live di Puglia Showcase con il Canzoniere Grecanico Salentino - La Festa (ore 22.30). Al villaggio si potrà accedere ogni sera a partire dalle ore 20.00 acquistando un ticket di ingresso che comprende la partecipazione al concerto serale e una degustazione enogastronomica.





3 luglio





Il 3 luglio la giornata si apre con Areté Ensemble - Michele Cipriani-Arianna Gambaccini: "Il Dio del Massacro", di Yasmina Reza (ore 10.00, Teatro Verdi, Martina Franca, durata 1 ora e 40 minuti). Nel pomeriggio in scena la danza con Eleina D. Cie Labotilar - Klap Maison pour la danse - CCN Ballet National de Marseille con "Phobos" (ore 16.00, Teatro Verdi, Martina Franca, durata 60 minuti), coreografie Vito Giotta, Angel Martinez Hernandez, Vito Cassano. Ci si sposta quindi a Cisternino con Teatro Koreja: "X di Xylella, Bibbia e Alberi Sacri", drammaturgia Lucia Raffaella Mariani, Letizia Russo e Gabriele Vacis, consulenza e coordinamento artistico Salvatore Tramacere, regia Gabriele Vacis (ore 18.00, Teatro Paolo Grassi, Cisternino, durata 75 minuti). La giornata si chiude ad Ostuni-Dimora Carlo Formigoni: Ura Teatro con "Verba Manent. Canto per Ennio De Giorgi", di e con Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno (ore 21.00, Dimora Carlo Formigoni, durata 75 minuti).

Ad arricchire il programma il 3 luglio è previsto anche il convegno "Critica a Sud – Sguardi meridiani sugli scenari culturali del Mezzogiorno" (11.30 - 13.30 / 15.00 - 17.00) nella Biblioteca del prestigioso Palazzo Ducale di Martina Franca. L’incontro mette a tema l’agency della critica di settore nelle politiche culturali del Sud Italia. Questiona gli oggetti e i soggetti degli sguardi critici e la loro relazione col contesto produttivo e territoriale in cui operano gli artisti della scena contemporanea. Questa occasione di simposio intorno a quattro assi principali - formazione e professione, militanza e potere, critica e Sud, comunicazione e informazione - vuole essere anche l’opportunità per ripensare la dialettica asimmetrica tra Nord e Sud, l’imperialismo produttivo dettato dalle leggi sullo spettacolo e la capacità modellizzante della scena meridiana. Promosso in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, ANCT e l’Ordine dei Giornalisti Puglia, il convegno è accreditato all’Ordine dei Giornalisti per il conferimento di crediti formativi.

La collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si inserisce all’interno di un progetto più ampio sviluppato con il Corso di Studi in DAMS (Discipline dell’Audiovisivo, della Musica e dello Spettacolo) del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica. Nell’ambito di questo percorso, il DAMS sta dedicando quest’anno un focus al lavoro di Carlo Formigoni, a cura di Maria Grazia Porcelli e Silvia Mei, in collaborazione con Puglia Culture, articolato in tre momenti. Dopo un primo appuntamento svoltosi a Bari, e l’incontro di riflessione condivisa che si sta svolgendo in questi giorni a Cisternino, il ciclo si concluderà con una due giorni di relazioni e laboratori tra ottobre e novembre. L’obiettivo è quello di valorizzare l’operato di Formigoni nello sviluppo del teatro in Puglia e, al tempo stesso, ricostruire le tappe della sua vita artistica e i riferimenti culturali che ne hanno attraversato l’esperienza.

Alle 20 aprirà poi il Villaggio Puglia negli spazi della dimora di Formigoni dove oltre alla possibilità di degustare le eccellenze enogastronomiche pugliesi ci sarà il secondo concerto live di Puglia Showcase con il Dj set firmato Populous (ore 22.30). Al villaggio si potrà accedere ogni sera a partire dalle ore 20.00 acquistando un ticket di ingresso che comprende la partecipazione al concerto serale e una degustazione enogastronomica.





4 luglio





La danza apre la giornata di venerdì 4 luglio con "La Sagra della Primavera, il Rituale del Ritorno", di Equilibrio Dinamico Dance Company, coreografia Roberta Ferrara (ore 10.00, Teatro Verdi, Martina Franca, durata 55 minuti). Nel pomeriggio va in scena la coreografia di Balletto del Sud - Fredy Franzutti "Wassily B3/Ekphora / Effetto Lazarus" (ore 18.00, Teatro Paolo Grassi, Cisternino, durata 60 minuti). Teatro in serata a Ostuni-Dimora Carlo Formigoni con la Compagnia Licia Lanera, "Con la Carabina", di Pauline Peyrade, con Danilo Giuva e Ermelinda Nasuto (ore 21.00, Dimora Carlo Formigoni, Ostuni, durata 50 minuti).

Nella Biblioteca del Palazzo Ducale di Martina Franca sempre venerdì 4 luglio (ore 11.30 - 13.30) è in programma l’incontro "Nuovi indirizzi della riforma del codice dello spettacolo", in collaborazione con ARTI (Associazione delle Reti Teatrali Italiane). Si tratta di un primo momento di riflessione sui nuovi orientamenti della riforma del Codice dello Spettacolo: ridefinizione dei criteri di sostegno pubblico, valorizzazione della multidisciplinarietà e centralità dei territori. Sarà un’occasione per analizzare l’impatto delle norme su artisti, strutture e politiche culturali nazionali.

Apertura dei lavori di Paolo Ponzio – Presidente Puglia Culture e Gilberto Santini, Presidente ARTI (Associazione delle Reti Teatrali Italiane). Intervengono: Sen. Roberto Marti, presidente VII Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica; On. Federico Mollicone, presidente VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati – video collegamento; Sen. Anna Maria Fallucchi, componente VII Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica; e On. Matteo Orfini, componente VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati.

In serata, alle 20, come di consueto aprirà invece il Villaggio Puglia negli spazi della dimora di Formigoni dove oltre alla possibilità di degustare le eccellenze enogastronomiche pugliesi ci sarà il concerto live di Puglia Showcase con Renzo Rubino & La Sbanda (ore 22.30). Al villaggio si potrà accedere ogni sera a partire dalle ore 20.00 acquistando un ticket di ingresso che comprende la partecipazione al concerto serale e una degustazione enogastronomica.





5 luglio





Sabato 5 luglio Puglia Showcase si chiude con gli ultimi tre spettacoli in programmazione. Si inizia con Principio Attivo Teatro, "Il Grande Spavento", regia Giuseppe Semeraro, con Dario Cadei, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti, Giuseppe Semeraro (ore 10.00, Teatro Verdi, Martina Franca, durata 90 minuti) e si prosegue con ResExtensa-Porta d’Oriente Centro Nazionale di Produzione della Danza: "Wolf Spider" (ore 18.00, Teatro Paolo Grassi, Cisternino, durata 30 minuti), coreografia Antonio de Rosa, Mattia Russo KOR’SIA in collaborazione con i dieci danzatori in scena. Ultimo appuntamento di teatro in programma è con "Festa di confine", Teatro dei Borgia-Artisti Associati Gorizia, ideazione Gianpiero Borgia, parole Matei Vișniec, regia Elena Cotugno Comaneĉi (ore 21.00, Dimora Formigoni ad Ostuni, durata 70 minuti).

Per la sezione incontri, invece, due quelli in programma, uno dopo l’altro, per sabato 5 luglio. Il primo, alle ore 11.00 a Palazzo Ducale a Martina Franca, sarà una conferenza di resoconto finale dei quattro giorni di Puglia Showcase per riportare le riflessioni e le impressioni raccolte nel corso dell’iniziativa. A seguire, alle ore 11.30 (fine ore 13.30) nell’Auditorium della Fondazione Paolo Grassi si terrà il forum: "Puglia Teatro e Danza: la strategia regionale tra programmazione e sviluppo". L’incontro vuole essere una riflessione condivisa sul ruolo strategico delle arti performative all’interno della visione culturale e dello sviluppo della Regione Puglia. In modo particolare, si vorrà sottolineare quali sono e, soprattutto, quali saranno gli sviluppi strategici di Regione Puglia nel sostenere il sistema di teatro e danza attraverso politiche di programmazione, investimenti strutturali e visioni di lungo periodo. Un dialogo tra istituzioni, artisti e operatori per tracciare prospettive di sviluppo e nuove alleanze tra territorio, creatività e sistema culturale. Apertura dei lavori Paolo Ponzio – Presidente Puglia Culture. Intervengono: Michele Emiliano - Presidente Regione Puglia; Loredana Capone - Presidente Consiglio Regionale della Puglia; Viviana Matrangola – Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale, Regione Puglia; Gianfranco Lopane – Assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica, Regione Puglia; Lucia Parchitelli - Presidente Commissione VI (Politiche comunitarie - Lavoro - Formazione professionale) del Consiglio Regionale della Puglia e Aldo Patruno – Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Regione Puglia.

A chiudere il Puglia Showcase sarà, il 5 luglio (ore 22.30), sempre al Villaggio Puglia (dimora Formigoni) il concerto di Cesare dell’Anna, Mauro Tre e Guido Nemola con DN 3, ospiti Stefano Valenzano (basso) e Giovanni Chirico (sax). Al villaggio si potrà accedere ogni sera a partire dalle ore 20.00 acquistando un ticket di ingresso che comprende la partecipazione al concerto serale e una degustazione enogastronomica.





Tutti i dettagli e il programma completo sono disponibili su https://www.pugliashowcase.it/