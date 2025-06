Putignano, trattore si ribalta in via Sammichele: ferito un 70enne

Intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118: l’uomo trasportato in ambulanza a Monopoli

PUTIGNANO – Grave incidente questa mattina a Putignano, in un tratto di via Sammichele, dove un trattore si è ribaltato per cause ancora da accertare, intrappolando sotto di sé il conducente, un uomo di 70 anni.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Putignano – Turno A, che hanno operato con divaricatore e cesoie per liberare il ferito rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo.

In supporto è giunto anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente, ma non è stato necessario l’utilizzo del volo per il trasferimento ospedaliero.

Il 70enne, dopo essere stato soccorso e stabilizzato sul posto dal personale sanitario del 118 della postazione Santa Maria, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Monopoli per accertamenti e cure. Le sue condizioni, seppur serie, non sarebbero al momento critiche.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Putignano, che hanno eseguito i rilievi planimetrici e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.