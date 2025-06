Sabato 7 giugno McDonald’s SummerFest LIVE fa tappa a Monopoli

MONOPOLI – Sabato 7 giugno arriva a Monopoli McDonald’s SummerFest LIVE, l’evento musicale itinerante realizzato in collaborazione con Radio 105. Per questa tappa sul palco si esibiranno cinque giovani talenti emergenti: Cioffi, El Ma, Enula, Grelmos e Kaput.

Dalle 18:00 alle 22:00, presso il ristorante McDonald’s di Via Aldo Moro 69, il truck personalizzato McDonald’s e Radio 105 si trasformerà in un vero palcoscenico on the road. I conduttori Linda Pani e Niccolò Torielli coinvolgeranno il pubblico con giochi, animazione e presenteranno le esibizioni musicali.

Con l’arrivo dell’estate, McDonald’s propone un mix di iniziative pensate per coinvolgere i giovani attraverso la musica, creando un legame tra esperienze fisiche e digitali. SummerFest vivrà anche sulla App ufficiale McDonald’s, dove dal 29 maggio al 25 giugno saranno disponibili offerte quotidiane e un concorso “instant win” con in palio un abbonamento trimestrale Spotify Premium e biglietti per i concerti estivi di Guè, Lazza e per il Red Valley Festival di Olbia.

Dopo Monopoli, McDonald’s SummerFest proseguirà il suo viaggio musicale in altre città italiane, con nuovi artisti live sui palchi del tour. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.