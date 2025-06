San Donaci, spaventoso incidente in via Campi: auto si ribalta, ma nessun ferito

– Paura domenica sera a San Donaci, dove due auto sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento in via Campi, all’incrocio con via Francia. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Lancia Ypsilon e una Bmw, entrambe dirette verso Salice Salentino. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da una frenata improvvisa su un dosso, che ha innescato l’impatto tra i due veicoli.

Le conseguenze sono state comunque spettacolari: una delle due auto si è ribaltata, mentre l’altra è finita contro un albero ai margini della carreggiata.