Semplificazione e fondi europei, Bari ospita il 27° meeting del Network Transnazionale promosso dalla Commissione UE

BARI

L'iniziativa rientra nel quadro delle attività del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e si propone di elaborare strategie condivise per semplificare la gestione e il controllo dei fondi europei, migliorandone efficacia e accessibilità.

Ai lavori parteciperanno i Servizi della Commissione Europea, rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni dei 27 Stati membri, oltre a funzionari e dirigenti italiani provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e da diverse Regioni.

Durante le quattro giornate, i partecipanti – esperti nella gestione dei fondi – saranno chiamati a proporre strategie operative per la semplificazione dei meccanismi di finanziamento, puntando su strumenti come i “costi semplificati” e il “finanziamento non collegato ai costi”, per rendere il sistema più orientato ai risultati (milestone e target), riducendo gli oneri burocratici per enti e beneficiari.

L’agenda prevede anche sessioni di confronto e disseminazione di buone pratiche, con esempi di operazioni virtuose già realizzate in altri Stati membri, e l’elaborazione condivisa di documenti con proposte concrete. I lavori si apriranno martedì 24 giugno alle ore 9.30 con un National Event, seguiti da due Multi-country Workshop il 25, e si concluderanno il 27 con il Transnational Network Meeting, che vedrà la presenza di oltre 100 esperti europei.

L’incontro rappresenta un momento chiave per consolidare la cooperazione tra Stati membri nel campo della semplificazione amministrativa e promuovere un uso più efficiente e inclusivo dei fondi europei.