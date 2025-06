Serie A 2024/2025, ecco il calendario del Lecce: esordio a Genova, chiusura al “Via del Mare” contro il Genoa

- È stato sorteggiato nel pomeriggio di venerdì 6 giugno a Parma il calendario del prossimo campionato di, che prenderà il via. Per il, si preannuncia una stagione intensa e ricca di sfide decisive, soprattutto in ottica salvezza.

La squadra salentina esordirà in trasferta contro il Genoa allo stadio “Luigi Ferraris”. Subito un grande appuntamento alla seconda giornata, quando al “Via del Mare” arriverà il Milan, una delle favorite per lo scudetto.

Dopo la pausa per le nazionali del 7 settembre, il Lecce sarà atteso da un'altra difficile trasferta: contro l’Atalanta al “Gewiss Stadium”. Seguiranno due gare consecutive in casa, fondamentali per fare punti: contro Cagliari e Bologna.

Il calendario proseguirà con tre scontri diretti per la salvezza: a Parma contro i crociati al “Tardini”, poi ancora al “Via del Mare” contro il Sassuolo, e infine sul campo dell’Udinese al “Blue Energy Stadium”.

Il 29 ottobre è in programma una sfida di prestigio: al “Via del Mare” arriverà il Napoli campione d’Italia. Il mese di novembre sarà particolarmente impegnativo per i giallorossi, che affronteranno in sequenza: Fiorentina al “Franchi”, Verona in casa, Lazio all’“Olimpico” e Torino nuovamente a Lecce.

Il 2025 si chiuderà con un dicembre insidioso: Cremonese allo “Zini”, Pisa in casa, Inter al “Meazza” e Como al “Via del Mare”. Il nuovo anno si aprirà con una trasferta di altissimo livello all’“Allianz Stadium” contro la Juventus.

L’ultima giornata del girone d’andata vedrà il Lecce impegnato ancora in casa, contro la Roma, in una sfida dal grande fascino.

Nel girone di ritorno ci saranno match potenzialmente decisivi per la corsa salvezza: contro il Cagliari alla “Unipol Domus Arena”, con la Cremonese al “Via del Mare”, Pisa all’“Arena Garibaldi” e Sassuolo al “Mapei Stadium”.

La stagione si concluderà il 24 maggio 2026, con il Lecce che chiuderà il campionato tra le mura amiche, nuovamente contro il Genoa. Un cammino complesso ma stimolante per i salentini, chiamati a lottare con determinazione per raggiungere l’obiettivo salvezza.