Storico trionfo per Sara Errani e Jasmine Paolini: primo Slam in doppio al Roland Garros

PARIGI – Dopo l’oro olimpico conquistato lo scorso anno sempre sui campi di Parigi e il recente trionfo agli Internazionali d’Italia, Sara Errani e Jasmine Paolini aggiungono un nuovo capitolo memorabile alla storia del tennis italiano femminile: le due azzurre hanno vinto il Roland Garros 2025 nella specialità del doppio femminile, battendo in finale la coppia russo-kazaka composta da Anna Danilina e Aleksandra Krunic con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1.

Una finale combattuta, poi il dominio azzurro

Il match si è giocato sotto gli occhi di un pubblico caloroso e partecipe, che ha visto le italiane partire forte e conquistare il primo set per 6-4, sfruttando la solidità a rete di Paolini e l’esperienza in doppio di Errani. Ma Danilina e Krunic, team temibile per aggressività e affiatamento, hanno risposto con veemenza nel secondo parziale, vinto nettamente 6-2.

Nel terzo e decisivo set, però, non c’è stata storia: Errani e Paolini hanno ritrovato brillantezza e concentrazione, concedendo appena un game alle avversarie e chiudendo con un netto 6-1, tra gli applausi del Philippe Chatrier.

Prima vittoria Slam in carriera come coppia

Per Jasmine Paolini, attualmente anche protagonista in singolare, si tratta della prima vittoria in assoluto in un torneo del Grande Slam, mentre per Sara Errani è un ritorno al vertice: la romagnola aveva già trionfato a Parigi nel 2012 in coppia con Roberta Vinci, e oggi, a 37 anni, torna a sollevare il trofeo con una nuova compagna, dimostrando di essere ancora tra le migliori interpreti del doppio mondiale.

Il successo al Roland Garros segna anche la prima vittoria Slam per il duo Errani-Paolini, una coppia che si è formata solo recentemente ma che ha già dimostrato grande sintonia e risultati di alto livello, con titoli e medaglie pesanti alle spalle.

Orgoglio italiano

Questo trionfo rappresenta un momento storico per il tennis italiano femminile, confermando il grande stato di forma del movimento azzurro, sempre più competitivo anche in campo internazionale. Il doppio femminile, da sempre un terreno difficile, torna a parlare italiano grazie alla determinazione, al talento e all’alchimia di due atlete complementari e coraggiose.

Al termine della premiazione, visibilmente emozionate, Errani e Paolini hanno dedicato la vittoria ai tifosi italiani e alle loro famiglie: “Un sogno che si realizza, vincere qui insieme dopo tutto quello che abbiamo vissuto è semplicemente incredibile”, ha detto Errani. Paolini ha aggiunto: “Stiamo scrivendo una bellissima storia, ma non è ancora finita”.

La vittoria al Roland Garros proietta le due italiane tra le favorite anche per Wimbledon e per le Olimpiadi 2028, dove cercheranno di difendere l’oro conquistato con merito sulla terra rossa parigina.