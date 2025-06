Torna a Bisceglie la grande comicità con Cantieri Comici: risate garantite con La Ricotta e Nicola Calia

BISCEGLIE – La comicità torna protagonista a Bisceglie con un evento imperdibile:, in via, approda una nuova e attesissima tappa di, il tour che anticipa il prestigioso, giunto quest’anno alla

Protagonisti della serata saranno due volti amatissimi della comicità pugliese: La Ricotta, storica compagnia teatrale e comica dal talento travolgente, e Nicola Calia, attore brillante noto per il suo stile surreale e la sua satira affilata. Insieme daranno vita a uno spettacolo dinamico e coinvolgente, tra sketch esilaranti, ironia intelligente e un’irresistibile energia scenica.

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Sirio, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e il supporto di Bisceglie Approdi, e porta in città una delle rassegne itineranti più apprezzate del Sud Italia. Cantieri Comici nasce infatti con l’obiettivo di valorizzare i talenti della comicità, sia nazionali che locali, offrendo spettacoli dal vivo in contesti urbani e marittimi, per un’esperienza culturale accessibile, vivace e condivisa.

“Cantieri Comici è una finestra sul Festival del Cabaret – spiegano gli organizzatori – e rappresenta un’occasione per portare la risata fuori dai teatri, direttamente tra la gente, valorizzando le piazze e le comunità locali.”

Lo spettacolo è a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Una serata all’insegna della leggerezza e della qualità, pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera festosa e genuina. Perché ridere, insieme, è ancora uno dei migliori modi per stare bene.