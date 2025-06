San Donato, presentazione del romanzo di Donatella Serafino 'Terra mia lontana'

SAN DONATO DI LECCE (LE) - Martedì 1 Luglio 2025 alle ore 20.00 presso il Giardino della Biblioteca comunale di San Donato di Lecce, si svolgerà la presentazione del libro di Donatella Serafino Capone, il romanzo dal titolo "Terra mia lontana. Dagli ulivi del Salento ai grattacieli di New York" edito da Edizioni Esperidi. Sono previsti di saluti del sindaco Alessandro Quarta, del presidente del consiglio con delega alla biblioteca Antonio Luceri, dell’editore Claudio Martino. - Martedì 1 Luglio 2025 alle ore 20.00 presso il Giardino della Biblioteca comunale di San Donato di Lecce, si svolgerà la presentazione del libro di Donatella Serafino Capone, il romanzo dal titolo "Terra mia lontana. Dagli ulivi del Salento ai grattacieli di New York" edito da Edizioni Esperidi. Sono previsti di saluti del sindaco Alessandro Quarta, del presidente del consiglio con delega alla biblioteca Antonio Luceri, dell’editore Claudio Martino.





A introdurre sarà Anna Donata De Blasi responsabile del Presidio del Libro mentre a dialogare con l’autrice sarà la presidente della Commissione Pari Opportunità Sonia Conte.





L’evento è patrocinato dal comune di San Donato di Lecce e dal locale Presidio del libro. Info: 3895661849.





Il libro. "Terra mia lontana" è un romanzo storico e di formazione. Salento, anni ’30. Cinque giovani, umili e onesti agricoltori, decidono di lasciare l’amato paese, San Donato di Lecce, in cerca di fortuna, imbarcandosi su un bastimento diretto in America.

Al dolore della separazione dalla propria terra, dalle fidanzate e dai famigliari, seguono poi, una volta giunti a New York, le difficoltà nel trovare una abitazione e un lavoro.

A tutto ciò si accompagnano l’impatto con una lingua tutta da imparare, il complicato inserimento nella società americana pervasa da pregiudizi e discriminazioni verso gli stranieri e gli italiani, specialmente se provenienti dal Sud.

Un romanzo avvincente, di formazione, in cui si avvicendano non pochi colpi di scena, determinati anche dalle lettere in arrivo dal paese natio, afflitto da una mentalità retrograda e patriarcale.

La fine e la nascita di nuove relazioni professionali ma anche di nuovi amori e nuove storie, determinano un presente fatto di riscatto e desiderio di giustizia sociale. Un sogno "americano", nato all’ombra degli ulivi, cresciuto ai piedi della statua della Libertà, gustato nella certezza del domani.





L’autrice. Donatella Serafino è nata e cresciuta a San Donato di Lecce, piccola cittadina del Salento. Insegnante di lingua inglese, ha sempre sentito il fascino dei racconti sull’emigrazione in America nei primi anni del Novecento, tema sul quale ha scritto brevi copioni, poesie e piccole commedie in inglese, in italiano e in dialetto, portate in scena da diverse generazioni di alunni.

È appassionata di storia locale e di tradizioni appartenenti alla civiltà contadina, tramandatele con cura dalla Comunità educante salentina di fine anni Sessanta, fatta di famiglia, condivisione e buon vicinato, custode di un inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale.