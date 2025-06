Brindisi, incendio nelle campagne: agente della Polizia Locale salva una donna di 93 anni

BRINDISI – Attimi di terrore nel pomeriggio di domenica 8 giugno nelle campagne di Brindisi, dove un incendio di sterpaglie ha minacciato seriamente un’abitazione in contrada Lobia, mettendo in grave pericolo una donna di 93 anni che si trovava sola all’interno.Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente, arrivando a lambire l’edificio dove l’anziana risiedeva. La situazione si è fatta subito critica, con il fumo denso che rendeva difficile l’avvicinamento e l’evacuazione dell’area.Provvidenziale l’intervento di un agente della Polizia Locale, che non ha esitato ad affrontare il pericolo per mettere in salvo la donna. Nonostante la scarsa visibilità e il rapido avanzare del fuoco, l’agente è riuscito a entrare nell’abitazione e ad accompagnare l’anziana all’esterno, allontanandola dalla zona minacciata dalle fiamme.Oltre all’abitazione, l’incendio ha causato disagi alla viabilità nelle aree circostanti, rendendo necessaria la presenza costante della Polizia Locale per monitorare la situazione e garantire assistenza a eventuali altri cittadini coinvolti.Grazie al coraggio e alla prontezza dell’agente, una potenziale tragedia è stata evitata. Le autorità stanno ora verificando le cause dell’incendio, mentre continuano le operazioni di messa in sicurezza dell’area colpita.