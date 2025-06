Tragedia nelle campagne di Andria: agricoltore 50enne muore mentre lavora

ANDRIA - Un’altra tragedia sul lavoro si è consumata all’alba di oggi nelle campagne di Andria, dove un agricoltore di 50 anni ha perso la vita improvvisamente mentre era impegnato nelle sue attività quotidiane. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe sentito male e si sarebbe accasciato al suolo, senza riuscire più a riprendersi.Inutili i tentativi di soccorso: all’arrivo del personale sanitario, per lui non c’era ormai più nulla da fare. Il decesso è avvenuto sul posto.L’intera area è stata immediatamente messa in sicurezza per consentire gli accertamenti di rito, avviati dalle autorità competenti. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i tecnici dello SPESAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’ASL BT, insieme ai tecnici della prevenzione, che stanno procedendo con le verifiche sulla documentazione sanitaria e sulle condizioni lavorative del lavoratore deceduto.Ancora da chiarire se il malore sia stato causato da fattori legati all’attività lavorativa o da condizioni pregresse. Saranno gli accertamenti medico-legali e le indagini in corso a fornire maggiori dettagli sulla dinamica e sulle cause del decesso.