“È Tempo di Salpare 4”: Nave Italia approda a Gallipoli e riparte con AGOP per una nuova missione di solidarietà

GALLIPOLI – Dopo una settimana in Grecia dedicata a inclusione sociale, cultura e sport solidale, il brigantino Nave Italia fa ritorno in Italia e approda nel porto di Gallipoli, pronto a riprendere il largo con un nuovo equipaggio speciale.

Sabato 28 giugno, dalle ore 16.00 alle 18.30, Fondazione Tender To Nave Italia aprirà la nave alle visite del pubblico: un’occasione per scoprire da vicino uno dei progetti più significativi di vela solidale in Europa, conoscerne la storia e i numerosi progetti sociali che si svolgono a bordo, in collaborazione con la Marina Militare.

Subito dopo, Nave Italia riprenderà il suo viaggio verso Catania con i protagonisti del progetto “È Tempo di Salpare 4”, promosso da AGOP – Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, realtà da anni impegnata nel supporto a bambini e adolescenti affetti da patologie oncoematologiche. A bordo saliranno undici ragazzi e ragazze tra i 14 e i 20 anni, prossimi alla fine delle terapie, per vivere cinque giorni di navigazione, dall’1 al 5 luglio, in cui il mare diventa metafora di rinascita, autonomia e speranza.

Il progetto – oggi alla sua quarta edizione – utilizza la vela come strumento educativo e terapeutico: ogni onda superata diventa un passo verso una nuova consapevolezza. I benefici dell’esperienza saranno valutati scientificamente grazie alla collaborazione con l’Unità di Oncologia Pediatrica della Fondazione Policlinico A. Gemelli e l’IRCCS San Raffaele, monitorando i progressi fisici e psicologici dei partecipanti anche nei mesi successivi.

«L’adolescenza è un’età di sogni, relazioni, cambiamenti. La malattia interrompe questo percorso, ma esperienze come questa aiutano a riannodare i fili – sottolinea Benilde Mauri, presidente di AGOP – e a ritrovare fiducia, forza, e la certezza di non essere soli.»

A bordo, oltre alla vita marinara e alle attività formative, sono previsti anche laboratori teatrali condotti da un’attrice e regista professionista, per sviluppare espressività, fiducia nel corpo e capacità comunicative.

«Nave Italia è un’esperienza che cambia la vita, perché fa emergere il potenziale di ciascuno, ben oltre i giorni di navigazione – spiega Matilde Mosca, project manager della Fondazione Tender To Nave Italia ETS – È un viaggio dell’anima, e ogni edizione è una nuova occasione per crescere, anche per noi che accompagniamo questi giovani straordinari.»

“È Tempo di Salpare 4” rappresenta la settima tappa del viaggio solidale 2025 di Nave Italia, che quest’anno ospiterà a bordo 20 realtà del terzo settore da tutta Italia. Un percorso educativo e umano che continua a lasciare un’impronta concreta nella vita di chi, ogni giorno, affronta con coraggio la propria battaglia.