Tragedia a Vasto, muore in moto il foggiano Francesco Marinaro: la comunità sconvolta

VASTO – Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di, 41 anni, originario di San Giovanni Rotondo ma residente da tempo a Vasto. L’uomo è morto nel primo pomeriggio di domenica 15 giugno in seguito a un violento impatto contro un muro di contenimento lungo il, in direzione Marina.

Secondo le prime ricostruzioni, Marinaro era alla guida della sua moto, una Yamaha Tracer, quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo, a causa delle gravissime lesioni riportate.

Una perdita che scuote la città

Francesco Marinaro era molto conosciuto a Vasto. Viveva in città con la sua famiglia, era padre di tre figli e gestiva un’attività commerciale nel settore dell’arredamento nella zona industriale. La notizia della sua morte ha lasciato senza parole la comunità vastese e in particolare il mondo dello sport locale, a cui Francesco era profondamente legato.

Il fratello Silvio Marinaro è una figura molto nota nel panorama cestistico: ha indossato per anni la maglia della Vasto Basket, arrivando a ricoprire il ruolo di capitano nella Air Basket Italiangas Termoli. Anche i figli di Francesco hanno seguito la tradizione familiare: Flavio gioca attualmente nell’Under 17 della Vasto Basket, mentre Giuseppe ha militato nella stessa società fino alla scorsa stagione.

Il cordoglio del mondo sportivo e della città

Tantissimi i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti nelle ultime ore, soprattutto sui social. La Vasto Basket ha espresso tutto il dolore della società in una nota commossa:

“Oggi il nostro cuore è colmo di dolore. Francesco Marinaro ci ha lasciati, resta un vuoto enorme nelle vite di chi lo ha amato”.

Anche la Air Basket Italiangas Termoli ha voluto ricordarlo con parole toccanti:

“Francesco lascia un vuoto che le parole non possono colmare, ma anche un ricordo che resterà vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”.

I funerali

I funerali di Francesco Marinaro si terranno martedì 17 giugno alle ore 17:00 nella Cattedrale di San Giuseppe a Vasto. Una città intera si stringe attorno alla famiglia in un momento di dolore immenso, consapevole di aver perso non solo un uomo stimato, ma anche un padre, un amico e un punto di riferimento per molti.