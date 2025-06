Trani, Nugnes celebra l’eccellenza artigianale con Golden Goose: due giorni di creatività, stile e autenticità

Il 13 e 14 giugno Nugnes ha aperto le porte del suo elegante spazio a Trani per un'esperienza firmata Golden Goose, in un connubio vibrante tra tradizione italiana e innovazione.Al centro, l’universo e lo spirito del brand, amato e seguito per la sua estetica metropolitana e imperfetta, che fa del vissuto una firma stilistica, e che ha trasformato la sneaker in un manifesto di autenticità ed espressione personale sotto l’emblema dell’iconica stella.Fulcro dell’iniziativa, le giornate di Co-Creation, in cui ogni ospite ha potuto personalizzare le proprie Golden Goose, dialogando direttamente con i Dream Makers, gli artigiani del brand. Un incontro fatto di ascolto, gesti e tradizione, dove la creatività si è fusa con l'esperienza, facendo diventare il cliente co-autore della propria unicità. Una interazione diretta volta a creare pezzi unici e personalizzati. L’arte del fare a mano è diventata così un mezzo per esprimere se stessi, raccontando la propria storia.Il 13 giugno l’esperienza nel cuore di Trani si è arricchita con un esclusivo cocktail party, scandito dal sound di un coinvolgente dj set, che ha trasformato la boutique in un luogo sospeso tra energia creativa, atmosfera sartoriale e spirito metropolitano.Con questo evento, Nugnes si conferma ancora una volta hub culturale e stilistico, custode della bellezza e della manualità italiana. La luxury boutique pugliese ribadisce il proprio ruolo di ponte tra tradizione e visione del futuro, accogliendo i linguaggi della Next Gen e offrendo esperienze capaci di rimanere impresse.Non solo polo del lusso e della ricerca, dunque, ma anche osservatorio attento delle evoluzioni culturali e stilistiche, capace di dialogare con una clientela giovane, esigente e sempre connessa.