Trinitapoli accoglie il celebre soprano cino-canadese Lu Ye: evento speciale nella Chiesa Matrice

L’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare un evento di altissimo profilo culturale: mercoledì, alle ore, presso la, si terrà un incontro straordinario con la celebre, soprano e attrice cino-canadese di fama mondiale, ambasciatrice della cultura italiana nel mondo.

L’iniziativa, organizzata e patrocinata dal Comune di Trinitapoli – Assessorato alla Cultura, vedrà la partecipazione dell’Assessore alla Cultura Giovanni Landriscina, in rappresentanza del Sindaco Francesco di Feo, insieme a tutta l’Amministrazione comunale.

Durante l’incontro interverranno anche il Maestro Collaboratore Marialaura Di Fidio e il discussant Ferdinando Dascoli. A moderare la serata sarà la Presidente del Consiglio Comunale, Loredana Lionetti.

Lu Ye è considerata una delle voci più affascinanti e talentuose della scena lirica internazionale. Di origini cino-canadesi, ha conquistato i palcoscenici più prestigiosi al mondo con il suo stile raffinato e la sua straordinaria presenza scenica, diventando ambasciatrice della cultura italiana all’estero. La sua carriera vanta riconoscimenti internazionali e memorabili esibizioni, tra cui quella del 20 dicembre 2013, quando fu la prima artista asiatica, canadese e cinese ad esibirsi artisticamente per la Santa Sede nel Concerto di Natale in onore del compleanno di Papa Francesco, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, nell’ambito dell’evento “Una voce per Papa Francesco”.

L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per la comunità di Trinitapoli, che avrà l’opportunità di ascoltare da vicino la testimonianza di una protagonista indiscussa del panorama culturale internazionale.

L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è caldamente invitata a partecipare.