Un gelato contro la violenza: sport e sensibilizzazione con la CRV a Valenzano

VALENZANO – Unire il gusto dell’estate al valore dell’impegno sociale: è lo spirito dell’iniziativa "Un gelato contro la violenza", promossa dall’nell’ambito del bando regionale "Avviso A e D 2024" e della campagna di sensibilizzazione Allenati contro la violenza.

L’evento si è svolto presso il Centro Sportivo "Tony eSport" di Valenzano e ha rappresentato una vera e propria festa all’insegna dello sport, del rispetto e dell’inclusione. Protagonisti sono stati i giovani tesserati della società sportiva, a cui sono stati donati gadget e gelati per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e gioiosa.

Un momento particolarmente toccante della giornata è stata la consegna di una targa di riconoscimento al manager e amico personale del presidente dell’ASD CRV, in segno di gratitudine per il suo costante impegno nel sostenere lo sport e per la sensibilità dimostrata nel promuovere iniziative a sfondo sociale.

"Un’occasione di festa, ma anche di consapevolezza", hanno commentato gli organizzatori. L’iniziativa ha infatti saputo coniugare il piacere dello stare insieme con un messaggio forte e chiaro contro ogni forma di violenza, soprattutto tra i più giovani.

L’ASD Calcio Ragazzi Valenzano si conferma così una realtà sportiva attenta al territorio e capace di trasformare il gioco in uno strumento di crescita e responsabilità.