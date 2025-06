Venezia, La Serenissima si prepara al matrimonio blindato dell’anno: Jeff Bezos e Lauren Sánchez si diranno sì nella laguna

VENEZIA - La splendida città lagunare è pronta ad accogliere uno degli eventi più esclusivi e riservati del 2025: il matrimonio tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sánchez, ex conduttrice televisiva e pilota. Con un valore stimato di diversi milioni di euro, l’evento ha attirato l’attenzione internazionale per il suo sfarzo, la presenza di ospiti illustri e le imponenti misure di sicurezza previste per garantire la privacy della cerimonia e prevenire possibili proteste o intrusioni.

Un matrimonio blindato nel cuore di Venezia

La cerimonia si svolgerà tra il 24 e il 26 giugno, ma i dettagli restano top secret. Gli ospiti, circa 200, sono vincolati da rigidi accordi di riservatezza. La sede principale sarà l’isola di San Giorgio Maggiore, una location da cartolina affacciata sulla laguna, perfetta per un evento così esclusivo.

L’organizzazione è affidata ai celebri wedding planner italiani Lanza & Baucina, noti per il matrimonio di George e Amal Clooney, che trasformeranno ancora una volta Venezia in un palcoscenico glamour. Cinque hotel di lusso – Aman, Danieli, Cipriani, Gritti Palace e St. Regis – sono stati interamente prenotati, così come una trentina di taxi d’acqua, gondole private e persino lo yacht da sogno di Bezos, il “Koru”, già ancorato nel Mare Adriatico.

Ospiti VIP e rispetto per la città

La lista degli invitati fa girare la testa: tra i nomi confermati o fortemente sospettati compaiono Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry, Eva Longoria, Barry Diller e Diane Von Furstenberg. Si vocifera anche della presenza di leader politici, complice la concomitanza con il vertice NATO in Europa.

Nonostante l’impatto mediatico, la coppia ha voluto assicurare il rispetto per Venezia e i suoi abitanti. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha garantito che la città è preparata a gestire eventi di tale portata. Circa l’80% delle forniture proviene da aziende locali: dai dolci della storica pasticceria Rosa Salva alle bomboniere in vetro di Murano firmate Laguna B.

Una storia d’amore moderna

Lauren Sánchez, originaria del New Mexico, ha superato difficoltà legate alla dislessia per diventare una figura di spicco nel giornalismo e nell’industria aeronautica, grazie anche alla sua compagnia Black Ops Aviation. La relazione con Bezos è cominciata nel 2018, poco dopo la fine del matrimonio del miliardario, e da allora la coppia è stata protagonista di numerosi eventi pubblici e apparizioni mondane.

Il vestito da sposa resta avvolto nel mistero. Fonti vicine alla coppia parlano di un possibile legame con Dolce & Gabbana, ma anche Oscar de la Renta sarebbe tra i candidati. Lauren, famosa per il suo stile deciso e sofisticato, ha deciso di mantenere il massimo riserbo fino al grande giorno.

Intanto, i festeggiamenti pre-matrimoniali non sono mancati: Bezos ha celebrato l’addio al celibato a Madrid, mentre Sánchez ha trascorso giornate da sogno a Parigi, tra cene esclusive e crociere sulla Senna con le sue amiche celebri.

Sicurezza al massimo in una città senza tempo

La sicurezza è uno degli aspetti chiave: l’aeroporto Marco Polo ha predisposto un’area privata per jet esclusivi, e il traffico aereo sopra Venezia è stato limitato. I droni sono banditi, mentre elicotteri privati saranno autorizzati solo per esigenze particolari.

Il giorno esatto delle nozze rimane segreto, anche per evitare problemi legati a eventuali manifestazioni. Le location sono state prenotate con largo anticipo e la logistica è pianificata nei minimi dettagli. Oltre all’isola di San Giorgio Maggiore, si vocifera di possibili utilizzi della Scuola Grande della Misericordia e dell’Aman sul Canal Grande. Una struttura simile a un gazebo è apparsa anche nei pressi dell’hotel Excelsior al Lido, alimentando i rumors su eventi paralleli collegati alle nozze.

Un evento che entra nella storia della città

Tra mondanità, romanticismo e logistica d’élite, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preannuncia come un evento irripetibile. Un sogno di lusso e glamour che prende vita in una delle città più romantiche del mondo, con il fascino senza tempo di Venezia a fare da cornice a un’unione che farà storia.

Redazione – Venezia, 23 giugno 2025