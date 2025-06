Voli Bolzano-Brindisi in ritardo di quasi 4 ore: disagi per i passeggeri e diritto al rimborso

BOLZANO – Giornata difficile per decine di viaggiatori mercoledì 4 giugno, a causa dei pesanti ritardi registrati sui volioperati dalla compagnia aerea, rispettivamente dae ritorno. Entrambi i collegamenti hanno accumulato, lasciando i passeggeri bloccati a lungo negli aeroporti di partenza.

I voli, originariamente programmati per le 9:00 (da Bolzano) e le 11:35 (da Brindisi), sono atterrati solamente alle 14:28 e alle 17:07, causando disagi significativi a chi viaggiava per lavoro, motivi di salute o vacanza.

Niente maltempo, si indaga sulle cause

Al momento non sembrano esserci giustificazioni legate a eventi eccezionali come condizioni meteo avverse o impatti con volatili (bird strike). Le condizioni atmosferiche, infatti, erano buone su entrambe le tratte, facendo presupporre che i ritardi siano da imputare a problemi operativi interni alla compagnia aerea.

Risarcimento possibile: 250 euro per passeggero

Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri di voli in ritardo superiore a 3 ore hanno diritto a una compensazione pecuniaria. In questo caso, la cifra ammonta a 250 euro a persona, a meno che la compagnia non dimostri cause eccezionali, al momento escluse.

I viaggiatori interessati possono inoltrare la richiesta di rimborso direttamente a Sky Alps, oppure affidarsi a una claim company come ItaliaRimborso.it o a un CAF, per avviare la procedura e ottenere il risarcimento dovuto.

Ancora disservizi sulle rotte minori

L’episodio evidenzia ancora una volta le criticità delle tratte aeree minori e regionali, dove spesso l’offerta ridotta rende i disagi ancora più gravi per chi non ha alternative di spostamento. I passeggeri coinvolti ora attendono risposte e soprattutto un indennizzo per una giornata finita tra attese, ritardi e frustrazione.