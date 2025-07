A Lecce l’evento conclusivo del progetto ROUTE: sostenibilità, intermodalità e innovazione al centro del confronto internazionale

Martedì 8 luglio all’Hotel Leone di Messapia una giornata dedicata alla mobilità sostenibile





LECCE – Confindustria Lecce organizza martedì 8 luglio 2025, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, presso l’Hotel Leone di Messapia, l’evento conclusivo del progetto internazionale Interreg IPA South Adriatic "ROUTE – tRansport mObility sUsTainablE2. Il tema al centro della giornata sarà "New Technologies & Features for Platform Optimization about Environmental and Social Sustainable and Eco-Sustainable Mobility in Italian Domain". (Nuove tecnologie e funzionalità per l’ottimizzazione della piattaforma dedicata alla mobilità sostenibile, ambientale e sociale ed eco-sostenibile nel contesto italiano).





Il progetto ROUTE, che ha coinvolto partner istituzionali e imprenditoriali di Italia, Albania e Montenegro, si propone di migliorare la connettività del trasporto intermodale nell’area del Sud Adriatico, attraverso l’adozione di tecnologie innovative e l’ottimizzazione dell’esperienza utente in una prospettiva ambientale e sociale. Lecce ospita dunque il momento di sintesi di questo percorso, offrendo un’occasione per confrontarsi sui risultati ottenuti e sulle future applicazioni di modelli di mobilità sostenibile e interconnessa.





Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente di Confindustria Lecce, Valentino Nicolì, del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, del presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, dell’assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, e del comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli, Francesco Perrotti.





Seguirà la presentazione del progetto ROUTE da parte di Antonio Agrosi, rappresentante del Joint Secretariat Interreg IPA South Adriatic della Regione Puglia, e di Danilo Martino, project manager.





Durante la sessione dedicata all’attuazione dei modelli di mobilità sostenibile, interverranno: Andrea Caroppo, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, e Giancarlo Capoccia, assessore alla Mobilità del Comune di Lecce.





Porteranno inoltre la propria esperienza e visione gli imprenditori Alberto Memmi di Trasporti Logistica e Distribuzione, Carmine Mazza di Sodim e Christian Del Vecchio di Sud Energy, insieme a Silvio Busico, presidente di ITS Logistica e Trasporti, e Antonio Ficarella, presidente di ITS Mobilità sostenibile.





Nel pomeriggio, la professoressa Valentina Ndou dell’Università del Salento, affiancata dalle studentesse Angela Cani, Monica Cristina Carvalho De Rezende e Marina Anna Giusto, presenterà il progetto COWEB, dedicato a percorsi innovativi per un turismo eco-sostenibile.





A chiudere i lavori saranno gli interventi dei rappresentanti dei partner internazionali del progetto: GalMC per il Molise, Envio per l’Albania e SMNT per il Montenegro.





L’evento rappresenta una tappa fondamentale per promuovere il dialogo tra istituzioni, imprese, enti formativi e stakeholder territoriali. Un’occasione preziosa per riflettere sulle sfide future della mobilità sostenibile e costruire insieme soluzioni che coniughino sviluppo, efficienza e rispetto per l’ambiente, nell’ottica di una cooperazione transfrontaliera sempre più solida.





La partecipazione è gratuita, previa registrazione al seguente link: https://forms.gle/tboeoBaBpnczhm8D9