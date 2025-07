Guagnano, a luglio l'evento '/are Terre del Negroamaro Fest'

GUAGNANO (LE) - Venerdì 18 e sabato 19 luglio 2025, Guagnano (Le), antico centro del nord Salento da sempre legato a viticoltura e produzione del vino, si accende di gusto con /are Terre del Negroamaro Fest. - Venerdì 18 e sabato 19 luglio 2025, Guagnano (Le), antico centro del nord Salento da sempre legato a viticoltura e produzione del vino, si accende di gusto con /are Terre del Negroamaro Fest.





Una terra che si racconta attraverso i colori e i profumi della vigna e della storia che custodisce, un borgo che si illumina con spettacoli, musica e intrattenimento, tra food experience, degustazioni di cibo e vino, approfondimenti tematici, ospiti d’eccezione e l’assegnazione del Premio Terre del Negroamaro. Per due giornate le strade, le piazze e i vicoli di Guagnano si animano di sorrisi e parole, racconti e immagini, per celebrare anche quest’anno il vitigno negroamaro.





L’evento riporta nel centro storico guagnanese alcune delle migliori cantine vitivinicole pugliesi, molte delle quali dell’areale: notoriamente si concentrano, infatti, nella zona di Guagnano e del nord Salento aziende d’eccellenza per la produzione vitivinicola nazionale e internazionale, alcune delle quali hanno fatto la storia del vino in Puglia e non solo. Ad /are Fest partecipano, poi, chef ed esperti del settore food & wine, per una due giorni di gusto i cui obiettivi sono mostrare l’unicità del patrimonio culturale fatto di enogastronomia e arte, persone e aziende, botteghe e prodotti, proponendo un evento diffuso in tutto il borgo, rivolto ad un target variegato.





Ogni serata si suddivide in tre diverse aree:

- VINO E CIBO, con aree di degustazione dedicate, tra piazze e vie del centro storico, con i vini delle aziende vitivinicole e con le gastronomie locali;

- FOOD EXPERIENCE e WINE TASTING a cura di Puglia Expò in Vico San Luigi e a Palazzo Mucci, con la partecipazione, tra gli altri, di Alfredo De Luca (Chef – La taverna del porto, Tricase – LE), Valentina DE PALMA (chef, architetto, insegnante yoga, vincitrice delreality show Golden Bachelor di real time), Duccio Armenio, Alfredo Polito;

- SPETTACOLI, con poesia, teatro, djset e concerti, tra cui sabato 19 luglio quello di NINA ZILLI, con il suo Summer tour 2025” (ingresso gratuito).





/are Fest trasforma gli spazi del paese in un unico grande contenitore dove si esibiscono gli artisti, si degusta il vino, si assaggiano i piatti delle gastronomie, si partecipa ai laboratori e ai talk show. È una festa per vivere un paese attraverso l’invito di chi ha scelto di "restare".





Tema /are Fest 2025: LA RESTANZA





In un tempo che spinge a partire, “restare” è un atto radicale. Per /are Fest e per il CTO che ogni hanno lo organizza, la restanza non è solo il contrario dell’andare via: è una scelta consapevole, è stare con, è appartenere. È riconoscersi in un luogo e contribuire a farlo crescere, giorno dopo giorno.

Per l’edizione 2025, Restanza è il tema che si è scelto di declinare: non semplicemente invitare a restare, bensì ispirare un legame profondo, lento, duraturo. /are Fest non deve essere solo un evento da attraversare, ma un’esperienza da abitare.

“Apriamo le porte dell'areale di Guagnano a enoturisti, visitatori e winelovers per raccontare con passione un territorio in cui il negroamaro è principe assoluto – dice il sindaco di Guagnano Francois Imperiale. Ogni angolo del nostro paese è pregno di storie da raccontare da parte di chi questo grande vitigno lo coltiva, lo trasforma e ne fa la principale ragione di vita da secoli. È questa l'unicità di Guagnano e del suo /are Fest che, sul tema della Restanza, quest’anno si collega a tre azioni, PiantARE radici, AbitARE culture, TramandARE sapori”.





/PIANTARE /ABITARE /TRAMANDARE





PiantARE radici è molto più che coltivare la terra: è un atto di fiducia nel futuro, un legame profondo con la storia e la forza silenziosa di ciò che cresce. Ogni volta che qualcuno si stabilisce in un territorio decide di renderlo custode dei propri sogni, dei progetti, della sua stessa vita.

AbitARE culture significa entrare nei luoghi con rispetto e ascolto, respirare i ritmi della comunità, condividere visioni e linguaggi. Lo spazio intorno diventa voce di un territorio plurale, crocevia di storie, volti e contaminazioni.

TramandARE sapori è dare forma al tempo attraverso il gusto. È custodire l’anima dei piatti e dei vini, intrecciare generazioni intorno a una tavola, mantenere viva la memoria sensoriale di una terra generosa.





Ecco il programma dettagliato delle due giornate:





VENERDÌ 18 LUGLIO





Nella prima serata in Piazza Maria SS. del Rosario, dalle ore 20.00 a mezzanotte, sarà allestita La piazza dei Vignaioli, con degustazioni di vini delle aziende partecipanti (ticket 10 Euro per 5 degustazioni), mentre nel resto del centro storico si snoderanno i percorsi del gusto, con punti di degustazione delle gastronomie locali (ticket presso le gastronomie).

A Palazzo Mucci Food experience con Sfumature di Negroamaro - I piaceri gusto-olfattivi (ticket 20 €), con ALFREDO DE LUCA, Chef de La taverna del porto di Tricase (Le). Il tema sarà “La tradizione, il mare e un goccio di negroamaro”. Sulla tavola pasta e pesce azzurro e Filetto di orata alla mugnaia e zucchine alla scapece. Dialogano Michele BRUNO, presidente Puglia Expò - Francesco ZOMPI’, gastronomo, Antonio AMENDUNI e Giulio BENVENUTO sommelier AIS Lecce. In abbinamento negroamaro vinificato in bianco e rosati.

In Vico San Luigi, invece, alle ore 20.30 Wine tasting “Il Negroamaro nella corte” con assaggi e dibattito a cura di Duccio ARMENIO, docente AIES – Accademia Internazionale Enogastromi Sommeliers, Alfredo POLITO, esperto in comunicazione enogastronomica e copywriter, ed Enrico DONATI, sommelier e wine educator (ticket 20 €). Calici in mano, si affronta il tema “NEGROAMARO: L’AMBASCIATORE IN BOTTIGLIA”: identità e radicamento nel Grande Salento, proiezione nel Mondo; il negroamaro che da sempre attraversa frontiere, nell’esperinza internazionale dei produttori, degli export manager e di esperti degustatori.

Sempre in Piazza Maria SS del Rosario dalle ore 20 DJ Set, mentre, in Via Castello, “Fate solo quel che v’incanta” con l’ENSEMBLE FONDO VERRI, un viaggio di musica e poesia che spazia in molteplici generi miscelando sonorità balcaniche con il jazz e il blues, con richiami alla tradizione e alla world music, senza dimenticare le festose sonorità bandistiche che si alternano a composizioni interamente originali create sulle poesie di Antonio L. Verri.

Protagonista della serata anche lo spettacolo itinerante GAMBLING BAND, capitanata dal trombettista compositore Giancarlo Dell'Anna e formata da Gianluca Ria – sousaphone, Tony Flow – percussioni, Simone Stefanizzi – tromba, Alberto Stefanizzi – percussioni. Un progetto dinamico, caratterizzato da un suono capace di canalizzare l'energia delle più diverse contaminazioni musicali (Balkan, Funk, Popular, Jazz, ecc ...), che si fondono con musica e arrangiamenti originali per ballare.





SABATO 19 LUGLIO





Sabato 19 luglio sul palco centrale di Piazza Maria Ss. Del Rosario di Guagnano, dalle ore 20, il PREMIO TERRE DEL NEGROAMARO - Edizione 2025. La piazza diventa palcoscenico nella sua dimensione più tradizionale e conosciuta, ma con ritmi diversi, più snelli ed essenziali, dove terranno banco, oltre ai saluti e agli ospiti istituzionali, i riconoscimenti, con i quali si vuole assegnare ai personaggi insigniti il testimone della parola per raccontare e diffondere altrove il calore ed il sapore di questi luoghi. Ci sarà il conferimento di 3 premi: Premio Terre del Negroamaro; Premio Ambasciatore del Negroamaro; Premio Radici.

Al termine, dalle ore 22.15, il concerto di NINA ZILLI che porta a Guagnano il suo “Summer Tour 2025” (ingresso gratuito).

Per VINO E CIBO, dalle ore 20:00 a mezzanotte e mezzo nelle vie Castello, Garibaldi e Baracca si potrà godere de Le vie del vino, degustazioni di vini delle aziende vitivinicole partecipanti (ticket 10 euro per 5 degustazioni), mentre nel resto del centro storico continueranno I percorsi del gusto, con i punti di degustazione delle gastronomie locali (ticket presso le gastronomie).

A Palazzo Mucci alle 20.30 Food experience con Sfumature di Negroamaro - I piaceri gusto-olfattivi (ticket 20 €), con Valentina DE PALMA, mamma di tre figli, chef, architetto, insegnante yoga, vincitrice del reality show Golden Bachelor di real time. Sulla tavola risotto al negroamaro e CAKE Pesche & negroamaro. Dialogano Lucrezia ARGENTIERO, giornalista - Francesco ZOMPI’, gastronomo e Giulio BENVENUTO sommelier AIS Lecce. In abbinamento tre rosati da negroamaro.

In Vico San Luigi, sempre alle 20.30 Wine tasting “Il Negroamaro nella corte”, con assaggi e dibattito a cura di Duccio ARMENIO, docente AIES – Accademia Internazionale Enogastromi Sommeliers, Alfredo POLITO, esperto in comunicazione enogastronomica e copywriter, ed Enrico DONATI, sommelier e wine educator (ticket 20 €). Tema “NEGROAMARO; SALA & RISTORAZIONE CONTEMPORANEA”: come si pone il Negroamaro di fronte alle esigenze della ristorazione moderna e alle aspettative dei turisti e della clientela locale? Proviamo ad esplorare la possibilità di nuove combinazioni, mediando tra visioni tradizionali e proposte di servizio più sensibili alle tendenze attuali. Partecipano Chef, maître di sala e critici gastronomici.

In tutto il centro storico musica e spettacoli diffusi, con Hammond Trio, che reinterpreta i tradizionali standard jazz con un sound moderno, Balfolk, che attraversa le sonorità e le danze internazionali delle tradizioni del sud del mondo, The Buskers, viaggio musicale nel cuore dell’Irlanda, Blue Immersion con Diane Peters (arpa e voce) e Tommaso Lorusso (chitarra elettrica).

Ad arricchire il programma delle due serate la VIA DEGLI ARTIGIANI in via Sindaco Memmo, a cura di artigiani locali che esporranno le loro opere, e la VIA DEGLI ARTISTI in via Luccarelli.





ETILOMETRI MONOUSO





Are Fest 2025 si prepara a offrire non solo un momento di condivisione, cultura eno gastronomica e musica, ma anche un messaggio chiaro e consapevole, che sarà concretamente veicolato attraverso una novità: saranno venduti a un prezzo simbolico gli etilometri monouso.

Questa iniziativa nasce con un obiettivo preciso: sensibilizzare il pubblico sull’importanza di fare scelte responsabili, in questo caso quando si tratta di mettersi alla guida dopo aver partecipato a un evento, che ha come protagonista il vino e la sua degustazione. Bere con moderazione è una questione di rispetto per sé stessi e per gli altri, sapere quando è il momento di fermarsi può fare la differenza.

L’etilometro, facile da usare e accessibile a tutti, è uno strumento concreto per aumentare la consapevolezza sul proprio stato psico-fisico, evitando comportamenti potenzialmente rischiosi.

Non è un semplice gadget, ma un segnale forte che vuole sottolineare quanto sia importante prendersi cura l’uno dell’altro, anche e soprattutto nei momenti di festa.

/are TERRE DEL NEGROAMARO FEST è organizzato dal Comune di Guagnano con il coordinamento di Puglia Expò, finanziato dalla Regione Puglia (Assessorato alle Politiche Agroalimentari), in collaborazione con Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino (Dajs), Gal Terre D’Arneo, Provincia di Lecce, IIS Antonietta De Pace, Unione dei Comuni del Nord Salento, Associazione Italiana Sommelier (AIS), Consorzio di Tutela del Salice Salentino DOP.

Partecipano le seguenti cantine: ⁠Azienda Vitivinicola Marulli, Cantele, Cantina coop Salice Salentino, ⁠⁠Cantina di Guagnano, ⁠⁠Cantina Moros, Cantina San Donaci, Cantine Cosimo Taurino, ⁠⁠Cantine Due Palme, Cantine Ermes, ⁠⁠Cantine Leuci, Cantine San Pancrazio, ⁠⁠Cantine Serio, ⁠⁠Castello Monaci, Feudi di Guagnano, Le Vigne di Sammarco, Leone De Castris, Severino Garofano Vigneti e Cantine, Tenute Riovini, ⁠⁠Villani Miglietta Wines.

Le degustazioni dei vini selezionati dalle aziende vinicole saranno guidate dai sommelier AIS (Associazione Italiana Sommelier) - Delegazione di Lecce.

Partecipano le seguenti Gastronomie: La puccia, Colitta, L'orecchietta, Macelleria Scalinci, Gianna rock, Delizie di latte, Salumi Martina Franca Carriero, Drogheria popolare, Caciocavallo Biasi, Cibi e spiriti, Bar Claudio.

INFO POINT in Via Roma a cura degli studenti dell’IIS Istituto di Istruzione Superiore “A. De Pace” Tecnico e Professionale – Lecce.

Le casse per l’acquisto dei ticket chiuderanno alle ore 23:30

I punti di degustazione di vino e cibo chiuderanno alle ore 00:30

Dettagli su arefest.it e sulle pagine social /are Festival.





Main Sponsor: Agri Perrone





Supporter: Banca Popolare Pugliese, Techemet, Silm Recycling, Gruppo F.lli Panarese, Monteco SPA, Agriland s.n.c. dei F.lli Landolfo.