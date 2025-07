A Peschici arriva ''Porto Rubino'' con i live di Clementino e Nicolò Fabi

Giovedì 10 luglio 2025 a partire dalle ore 20:00 il pittoresco porto di Peschici darà il via al festival "Porto Rubino", trasformandosi in un palcoscenico unico.

Le note di artisti come Anna Carol, Clementino, Bluem, Gnut, Niccolò Fabi, Francesco Di Bella e Giorgio Poi in un’esclusiva performance in duo animeranno la serata, offrendo al pubblico un'esperienza musicale indimenticabile.

Porto Rubino si conferma un appuntamento imperdibile che celebra l'incontro tra musica e mare, offrendo un mix di stili che spaziano dal pop alle nuove leve del panorama musicale italiano.