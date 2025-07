Al via la rassegna ''San Severo Estate 2025''

E’ stata presentata ufficialmente questa mattina, presso la Sala Conferenze prof. Ettore Basso dell'Officina di Quartiere di Palazzo Celestini – Piazza Municipio, la variegata e composita rassegna SAN SEVERO ESTATE 2025, promossa dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura.

Alla CONFERENZA APERTA ALLA STAMPA ED ALLA CITTADINANZA, coordinata e moderata da Michele Princigallo – Responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di San Severo, sono intervenuti il Vice Sindaco con delega alla Cultura Anna Paola Giuliani, il Presidente della Commissione Consiliare Cultura Anna Mariani, il Dirigente Area II Silvana Salvemini. Hanno partecipato anche il Parroco di San Bernardino Padre Andrea Tirelli e il Parroco di San Giuseppe Artigiano don Dino D’Aloia, le cui parrocchie ospiteranno alcuni eventi della rassegna. Presenti anche numerosi esponenti del mondo artistico e culturale cittadino e Carlo Vegliato, dell’Associazione Pro Civitate, che ha illustrato il ricco programma della Festa del Carmine.

“Sono tanti, tantissimi i momenti che sono stati predisposti per i prossimi mesi - sino a settembre inoltrato - per coloro che trascorreranno in città le sere d’estate ed anche per quanti ritornano nella nostra San Severo in occasione delle festività – hanno dichiarato il Vice Sindaco Giuliani, che ha portato i saluti del Sindaco Lidya Colangelo, assente per altri impegni istituzionali, il Presidente Mariani e la Dirigente Salvemini -. Abbiamo pensato ad un coinvolgimento complessivo del tessuto urbano, spaziando dalle aree più centrali ad altrettanti siti cosiddetti più periferici, toccando praticamente ogni quartiere cittadino. Il programma è sotto gli occhi di tutti, stiamo lavorando all’allestimento di ulteriori eventi che saranno comunicati nelle prossime ore, ma già ora possiamo anticipare che ci saranno serate per ogni esigenze e per ogni palato. A tutti buon divertimento!”.





Ecco gli eventi in programma nei prossimi giorni.

Venerdì 4 luglio alle ore 19,00 nel chiostro del MAT – Museo dell’Alto Tavoliere del Comune di San Severo, la rassegna teatrale estiva R-ESISTENZE TEATRALI – Sezione bambini “Jacopo nella foresta” – a cura di Spazio Off – Compagnia del Piccolo Teatro.

Martedì 8 luglio alle ore 19,30 presso la Parrocchia San Bernardino, “Giochi in legni e visore multimediale” a cura di Giulia di Fazio.

Sempre martedì 8 luglio, alle ore 20,30, nel chiostro del MAT – Museo dell’Alto Tavoliere del Comune di San Severo, rassegna teatrale estiva R-ESISTENZE TEATRALI “I guerrieri sul fronte occidentale” produzione Artisticainmarcia a cura di Spazio Off.

Giovedì 10 luglio alle ore 19,00, nel chiostro del MAT – Museo dell’Alto Tavoliere del Comune di San Severo, rassegna teatrale estiva R-ESISTENZE TEATRALI, sezione bambini “Il corpo di mille balene”, a cura di Spazio Off – Compagnia del Piccolo Teatro.

Venerdì 11 luglio, alle ore 20.30, nel Chiostro di Palazzo Celestini, “Ci scappa da ridere” di Vittoria Milione. Sketch tratti da opere teatrali e cinematografiche della commedia italiana.

Domenica 13 luglio, alle ore 21,00, nella Villa Comunale Luisa Fantasia, degustazione prodotti tipici e concerto de I TERRAZZANI, a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco.