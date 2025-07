A Vieste torna “La Settimana dell’Olio” in programma dal 24 al 28 agosto

VIESTE(FG) - Per il 9° anno consecutivo torna a Vieste “La Settimana dell’Olio” in programma dal 24 al 28 agosto 2025. Il programma completo della manifestazione - che prevede corsi di assaggio, degustazioni, laboratori, cooking show, mercatini, spettacoli e incontri a tema - sarà presentato in conferenza stampa giovedì 10 luglio alle ore 10.30 a Foggia, nella Sala Ruota di Palazzo Dogana.

Alla conferenza interverranno: il Presidente della Provincia di Foggia e Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, l’assessore ai Grandi eventi turistici e all’Agricoltura del Comune di Vieste Gaetano Paglialonga, la direttrice organizzativa dell’evento Sabrina Pupillo.

La cinque giorni - che rientra nelle attività di promozione e valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva promosse dall’assessorato all’agricoltura del Comune di Vieste - prevede una serie di appuntamenti che porteranno appassionati e curiosi alla scoperta dell’oro verde di Vieste, in luoghi belli e suggestivi come uliveti secolari, frantoi, trabucchi, agriturismi e piazze della capitale del turismo pugliese.

“La settimana dell’Olio” è organizzata dal Comune di Vieste con il contributo della Regione Puglia e vanta il patrocinio di Provincia di Foggia, GAL Gargano, Slow Food Gargano. Partner dell’evento sono Fondazione Grani Futuri, Associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici, Associazione Cuochi di Gargano e Capitanata, Oleum Associazione Professionale Internazionale Assaggiatori Olio di oliva, Associazione Pizzaioli Garganici, Associazione Pandolea, Unici Eccellenze Daune.

Media partner della 9^ edizione de “La Settimana dell’Olio” è FoodConfidential.

Sponsor tecnici dell’evento sono: Acqua Orsini, Tesori d’Apulia e Cianfano.