Delio Rossi è il nuovo allenatore del Foggia

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di Serie C Delio Rossi 65 anni è il nuovo allenatore del Foggia. Ha firmato con la squadra pugliese fino al 30 giugno 2026. Per Delio Rossi è un ritorno al Foggia perché ha già allenato i dauni tra il 1995 e il 1996 in B e per 13 partite nel 2023 in C. Nella sua carriera Rossi ha allenato il Foggia, la Salernitana, il Pescara, il Genoa, il Lecce, l’ Atalanta, il Palermo, la Fiorentina, la Sampdoria, il Bologna, la Lazio, l’ Ascoli e il Levski Sofia.

Il vice di Delio Rossi sarà Fedele Limone. Il Foggia il 31 luglio rischia una penalizzazione di 6 punti in classifica da parte del TFN da scontare in Serie C perché Canonico ha pagato in ritardo cioè il 6 giugno gli stipendi e i contributi INPS di febbraio ai tesserati che invece avrebbe dovuto pagare entro il 16 aprile.

Il presidente dei pugliesi Nicola Canonico presto dovrà attivarsi sul calcio mercato per allestire una squadra competitiva. Nella prossima stagione il Foggia cercherà di qualificarsi ai Play Off per la promozione in Serie B.