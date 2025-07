Addio a Hulk Hogan: la leggenda del wrestling è morta a 71 anni

Clearwater (Florida), 24 luglio 2025 – Il mondo del wrestling e dello spettacolo piange la scomparsa di Hulk Hogan, leggenda assoluta del ring, morto all’età di 71 anni nella sua casa di Clearwater, in Florida.Secondo quanto riportato da TMZ Sports, Hogan ha avuto un malore nelle prime ore di giovedì mattina. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I medici hanno dichiarato che la causa della morte è stato un arresto cardiaco.Conosciuto in tutto il mondo per il suo carisma, la bandana immancabile e l’inconfondibile grido “Whatcha gonna do, brother?”, Terry Bollea – questo il suo vero nome – è stato uno dei personaggi più iconici della WWE (ex WWF), contribuendo a rendere il wrestling uno spettacolo globale negli anni ’80 e ’90.Nel corso della sua lunga carriera, Hulk Hogan ha conquistato numerosi titoli mondiali, ha recitato in film e serie TV, e ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop americana e mondiale.Milioni di fan, colleghi e celebrità stanno condividendo messaggi di cordoglio sui social, ricordando l’energia, la passione e l’influenza di un uomo che ha trasformato il wrestling in un fenomeno di massa.